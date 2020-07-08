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藍正龍、吳慷仁out！CITIZEN新男表代言人王建民上位

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
王建民出席CITIZEN代言人記者會，以西裝造型搭配動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表59,000元。圖／CITIZEN提供
王建民出席CITIZEN代言人記者會，以西裝造型搭配動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表59,000元。圖／CITIZEN提供

從美國大聯盟的勝投王，到中信兄弟棒球隊的投手教練，王建民的身份不斷改變，今年更擠下原先的藍正龍、吳慷仁成為日系腕表品牌CITIZEN的最新男表代言人。

早在去年年初，CITIZEN 為慶祝PROMASTER系列問世30周年，就邀請了王建民來站台。然而，今年再更進一步的成為品牌男表代言人，讓王建民也坦言「十分開心」，在揭曉記者會上，品牌台灣總經理渡邊将人也表示「因為王建民擁有『敢超越』的特質，與CITIZEN的精神不謀而合」，所以相中他成為新任代言人。不僅如此，渡邊總經理也在活動上，致贈王建民特製球衣，上面除了有招牌的40號之外，袖子也印有紀念超級鈦誕生50周年的字樣，藉以象徵加入CITIZEN的大家族中。

王建民身穿CITIZEN致贈的特製球衣，配戴光動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表59,000元。記者侯永全／攝影
王建民身穿CITIZEN致贈的特製球衣，配戴光動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表59,000元。記者侯永全／攝影

而在活動時，王建民先以西裝造型搭配了光動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表，展現有別於球場上的專業感。收藏了十多只腕表的他提到，「最重視手表的GPS對時功能，因為我時常美國或是台灣兩地飛，能自動對時很方便」，另外就是採用了鈦金屬來製作表殼與表鍊，配戴起來很舒適。不只如此，王建民還說到，從前是球員時是依安排的行程，按表操課，而現在成為教練後，「最常使用計時碼表的功能，來計算投手的球速」，可說無論私下搭配還是工作，手表都不離身。

除了王建民配戴的光動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表，CITIZEN也同時推出了光動能多局電波CB5887-55H表款，使用不鏽鋼製成表殼、表鍊，但覆有GIP灰色電鍍，讓整只腕表的色彩更為內斂。具備了萬年曆、日前顯示以及計時碼表等實用功能，同樣一曝光就受到消費者關注。

CITIZEN光動能多局電波CB5887-55H腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，29,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能多局電波CB5887-55H腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，29,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表，鈦金屬表殼、表鍊，59,000元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能GPS衛星對時CC3085-51E腕表，鈦金屬表殼、表鍊，59,000元。圖／CITIZEN提供

腕表 品牌 西裝

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