拯救爛肌靠濕敷！Kiehl's金盞花化妝水推濕敷巧拼棉
夏天肌膚狀況容易不穩定，很多人都會遇到狂長痘痘、出油的狀況，該怎麼樣穩定肌膚呢？Kiehl's契爾氏旗下最著名的金盞花植物精華化妝水，成為許多人的救星，為了加強夏季的肌膚調理，契爾氏加碼推出全球獨家的巧拼濕敷棉，針對臉部不同部位，可以提供濕敷，改善肌膚狀況。
Kiehl's契爾氏金盞花植物精華化妝水，具有修護泛紅、調理臉部肌膚與保濕等用途，夏季可以搭配巧拼濕敷棉，針對額頭、鼻子、雙頰、下巴與重點痘痘，均有小型的濕敷棉可以使用，可以針對不同膚質的狀況，進行局部加強調理，如額頭、鼻子特別容易出油或泛紅者，可以在保養時，濕敷使用，每次濕敷約3～5分鐘即可。
7月Kiehl's也推出金盞花化妝水優惠，購買金盞花植物精華化妝水250ml，加送40ml與巧拼濕敷棉體驗組，另外要完整入手濕敷急救組，則有買金盞花植物精華化妝水250ml、超進化植萃調理淨膚精萃30ml、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml，加贈超級明星7件組、急救小包（內含濕敷盒、巧拼濕敷棉組，Kiehl’s雙頭面膜刷，價值6,694元、特價4,650元。
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