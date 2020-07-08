「7-ELEVEN DAY」這3天星巴克買一送一 超商限量福袋抽百萬休旅車

每年7月11日都是7-ELEVEN的大日子，今年統一集團更首次整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲及生活服務共17大品牌，推出「7-ELEVEN DAY」主題活動，自7月10日至7月12日為消費者獻上一系列超值優惠，線上線下將有近7,000個通路參與，邀請民眾一同歡度「7-ELEVEN DAY」。

其中7-ELEVEN集合統一企業旗下飲料、麵包、泡麵與7-ELEVEN鮮食等24大品類商品推出好康，活動期間使用3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）更可獨享百大商品買1送1限量專屬優惠。而最近主打的「OPEN POINT行動隨時取」亦推出CITY CAFE特大杯冰美買11送11、現萃茶四季春青茶30杯特價711元、冰黑糖珍珠撞奶18杯711元等優惠。

7月10日下午3點起全台7-ELEVEN門市也將獨家開賣「7-ELEVEN DAY Lucky袋」，限量10萬個，售價299元。袋內除了零食、飲料、面膜商品之外，更內附3大張優惠券（共12家關係企業參與優惠、60張商品優惠券）、OPEN小將 × Hello Kitty聯名摺疊傘以及抽獎券，優惠總價值超過1,000元，更有機會抽中最大獎、價值破百萬的休旅車HONDA CRV一台。

7月10日下午3點起全台7-ELEVEN門市也將獨家開賣「7-ELEVEN DAY Lucky袋」，限量10萬個，售價299元，還有機會抽中百萬休旅車。記者黃筱晴／攝影