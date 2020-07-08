穿了隱形斗篷的快閃店！BV用鏡子創造另類打卡新勝地

有在看《哈利波特》的人一定都很想擁有一件書中提到的「隱形斗篷」吧！BOTTEGA VENETA最近在大陸上海恆隆廣場開設全新概念快閃店，主題為「隱市之店」（The Invisible Store），像是披上隱形斗篷般的店鋪設計非常有趣，也顛覆了大眾對快閃店裝置風格的既定印象。

綜觀許多品牌對快閃店的裝潢理念，盡量都是能有多高調就多高調，以達到搶眼、吸引人的目的，但BOTTEGA VENETA的「隱市之店」卻運用了鏡子作為主體空間的外牆，大面積的鏡子反射周圍環境達到「隱身」的效果，來來往往的人們經過此地看到的是鏡中的自己和身旁的景色，藉此傳達自我、感性、愉悅的品牌精神，也呈現出有形與無形之間的趣味張力。

占地超過30坪的「隱市之店」展示包括男女裝成衣、手袋、小皮具、鞋履、珠寶首飾以及眼鏡在內的2020早秋系列精品，展至7月19日為止。

另一方面，剛迎來新任創意總監Felipe Oliveira Baptista的KENZO，近日也在紐約蘇活區格蘭街與美世街交界開設美國首間的專門店，整間店也是由Felipe Oliveira Baptista操刀設計的，利用大樓的鑄鐵外牆與清新的白色金屬棚架混搭出新舊融合的古典簡約感。