筆尖的哲思 萬寶龍、萬特佳限量鋼筆向美法文豪致意

文字向來是逸趣和念想的載體,而騷人墨客與文豪的差別之一,或於後者一輩子成就了不只一部的經典傳世。萬寶龍(Montblanc)的大文豪(writers)系列由來已久,過去曾推出著作有《叢林奇譚》、《基姆》的英國作家約瑟夫·魯德亞德·吉卜林(Joseph Rudyard Kipling)系列書寫工具,今年則再度帶來「維克多雨果」限量書寫工具,向「鐘樓怪人之父」、也向19世紀的法國浪漫文學巨匠致意。

《悲慘世界》(Les Misérables)與《鐘樓怪人》(Notre-Dame de Paris)堪稱雨果最為人知的兩部經典作品,並多次翻修成舞台劇、電影等不同形式。這回萬寶龍推出的四款限量聯名書寫工具,從巴黎聖母院華美令人驚豔的歌德式建築(Gothic architecture)到悲慘世界中主人翁「尚萬強(Jean Valjean)」的人物特質,皆納入筆款設計;像是筆蓋的設計便取經自巴黎聖母院的歌德式建築、而筆夾背面的臉龐則出法國畫家古斯塔夫·布里翁(Gustave Brion)所繪製「尚萬強」的原畫。四款聯名書寫工具,其中有一款為常規發行、另三款為限量款,個別生產1831、83與8只。

其中最高單價的「大文豪系列向維克多·雨果致敬—限量款8」少見將「空窗琺瑯(pliqué-a-jour)」運用於筆身,高比例而對稱的窗花,令人聯想到悲慘世界中的歌德式教堂,將建築與文明的毫光,凝縮於透明黑色樹脂搭配黑色PVD鍍膜Au 750的筆身;筆尾再用上沙弗萊石,其靈感源自栓綁「鐘樓怪人」加西莫多(Quasimodo)的柱子、再飾以鍊條圖案,在小說中形而上的束縛意念,卻在現代串起了文明與人性的羈絆。