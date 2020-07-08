表演藝術幻化成珠寶 JHENG JEWELLERY迷你臉譜美又可愛

藝術珠寶JHENG JEWELLERY今年創立，並於台北老爺酒店開設第一家專門店。融合東方與西方不同領域的藝術文化而創作的「眾生臉譜系列」高級珠寶，氣勢滂礡、辨識度高，是深受藏家喜愛的代表作品之一。新作精緻袖珍臉譜系列，以較精緻小巧的尺寸提高日常生活的搭配性，可以當作胸針、鍊墜或是皮件掛飾等創意搭配法，體現品牌「珠寶融入藝術、藝術融入生活」的核心價值。

袖珍款承襲先前奪目驚豔的大尺寸眾生臉譜系列珠寶，以國劇戲曲臉譜為靈感，透過精湛的西式珠寶工藝精心製作富有傳統特色的文化符號，製作往往費時多年。臉孔表情更刻意留白，希望讓擁有者保留對作品情緒的想像。新作中有兩款臉譜作品，主石採用極具收藏價值的珍罕天然紫色翡翠，分別以蛋面及八角形切割，其中八角翡翠在風水中更具「八方來財」的吉祥寓意。