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表演藝術幻化成珠寶 JHENG JEWELLERY迷你臉譜美又可愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
臉譜系列的製作往往耗費多年時間。圖／JHENG JEWELLERY提供
臉譜系列的製作往往耗費多年時間。圖／JHENG JEWELLERY提供

藝術珠寶JHENG JEWELLERY今年創立，並於台北老爺酒店開設第一家專門店。融合東方與西方不同領域的藝術文化而創作的「眾生臉譜系列」高級珠寶，氣勢滂礡、辨識度高，是深受藏家喜愛的代表作品之一。新作精緻袖珍臉譜系列，以較精緻小巧的尺寸提高日常生活的搭配性，可以當作胸針、鍊墜或是皮件掛飾等創意搭配法，體現品牌「珠寶融入藝術、藝術融入生活」的核心價值。

袖珍款承襲先前奪目驚豔的大尺寸眾生臉譜系列珠寶，以國劇戲曲臉譜為靈感，透過精湛的西式珠寶工藝精心製作富有傳統特色的文化符號，製作往往費時多年。臉孔表情更刻意留白，希望讓擁有者保留對作品情緒的想像。新作中有兩款臉譜作品，主石採用極具收藏價值的珍罕天然紫色翡翠，分別以蛋面及八角形切割，其中八角翡翠在風水中更具「八方來財」的吉祥寓意。

除了臉孔主石，搖曳的絢麗頭冠也是鑑賞重點。碧璽、黃翡、藍寶石、鑽石等繽紛彩色寶石分別採用各式不同形狀的切割，再視設計與美感需求以密釘鑲、包鑲等多種手法堆疊出冠帽的華美層次，更以別緻黑鑽串珠打造生、淨、末、丑所佩掛的「髯口」。除了國劇臉譜，新作還有以日式藝妓與韓國高麗風格的臉譜，圓潤光澤的天然南洋珍珠為臉蛋，各自裝飾仕女頭上繁複纏繞的髮髻及加髢，展露不同文化的藝術風情。

頭冠的製作相當費工。圖／JHENG JEWELLERY提供
頭冠的製作相當費工。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列黑鑽珍珠臉譜，85萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列黑鑽珍珠臉譜，85萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列藝妓臉譜，48萬4,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列藝妓臉譜，48萬4,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列高麗臉譜，35萬2,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列高麗臉譜，35萬2,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列碧璽紫翡臉譜，69萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列碧璽紫翡臉譜，69萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列黑鑽紫翡臉譜，56萬3,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY超精緻袖珍臉譜系列黑鑽紫翡臉譜，56萬3,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供

珠寶

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