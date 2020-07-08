客委會推28萬份800元客庄旅遊券 首創敬老方案

客家委員會為疫後振興客庄產業發展，鼓勵民眾走出戶外，配合行政院振興方案，加碼推出28萬份800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，並為對網路陌生的長輩推出「侍親優先方案」，讓年輕人可代為登錄，7月15日優先登記。今下午舉行記者會說明。

客委會指出，凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號(ID：@hakka_gov) 成為好友，於活動期間前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，即可參加抽獎，抽中者即可獲得800元「客庄電子旅遊券」，一人一機限領取一次。

客委會主委楊長鎮表示，本次「浪漫客庄旅遊券」共有4大亮點：「真」「心」「好」「購」。合作店家及民眾只要透過LINE@，即可與客委會變好友，「真」容易；可由年輕人幫長輩登錄領券，最貼「心」；手機消費輕鬆付，「好」實用；店家整合多券使用，「購」便利。

楊長鎮表示，有別於其他部會之振興方案，客委會搶先推出敬老方案「侍親優先方案」，針對家中有65歲以上長輩的家庭，於7月15日起至7月19日止，可由年輕人代為登錄（至多兩位長輩）。期望由年輕人帶著一家大小，一同前往探索客庄、達到振興客庄觀光產業之目的。

楊長鎮表示，去年客委會推出的秋冬旅遊券10萬份600元一天完售，今年改成28萬份800元;採先登記、再抽獎。之前担心App銀髮族不會使用，今年改用Line登記即可。

持有「浪漫客庄旅遊券」的民眾，自8月1日起可至全台11個縣市70個客家文化重點發展區、計超過4000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開票券掃描QR code，消費每滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

另外，為了滿足民眾「品客、買物」等需求，歡迎全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，只要符合合法登記、具有稅籍之在地美食、文創及旅宿業者，即可申請加入「浪漫客庄遊指定店」，經審核通過後即可成為適用店家。