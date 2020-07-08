快訊

直播／日女接觸者抗體、外國人來台求醫 指揮中心稍晚說明

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

夏季線上旅展登場 香格里拉南遠東住宿最低1.4折起

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
香格里拉南遠東飯店外觀。圖／業者提供
香格里拉南遠東飯店外觀。圖／業者提供

歡樂夏日總讓想旅行和享美食的心蠢蠢欲動！香格里拉台南遠東和台北遠東飯店於7月10日起至7月16日限時一週推出夏季線上旅展優惠，台北、台南雙城雙飯店住宿券驚喜折扣史上超優惠1.4折起，雅仕套房平均每晚僅需4,888元、尊榮客房平均每晚只要2,999元！今夏就到香格里拉台北或台南享受偽出國、真度假的慢活感，樂饗五星食宿體驗！

香格里拉台南遠東指出，比過往旅展更加奢華享受的推薦好康是「香」約南北樂遊–台北、台南雙城雅仕套房聯合住宿雙券套票，可任選香格里拉台北或台南遠東國際大飯店雙人住宿套組，含早餐優惠價9,776元，每晚平均只要4,888元(原價最高61,677元，約原價1.6折，平均每晚每人只要2,444元），限量只有168組，每人限購2組，即可奢華享受超寬敞空間，包含獨立的起居室、會客空間與臥室，以及晚間雞尾酒及小點，還可自在使用飯店戶外景觀泳池等休閒娛樂設施。一閃即逝的限時優惠請即刻把握！

另有不含早餐睡到自然醒的限量豪華客房聯合住宿三券套票，優惠價8,997元 ，每張平均只要2,999元(原價最高66,528元，約享14折，平均每晚每人只要1,500元) 入住立即免費升等至尊榮客房。

香格里拉 旅展 住宿券

延伸閱讀

香格里拉台北與台南飯店 推平日住宿14折超級優惠

台灣獨有！《角落小夥伴》爆米花桶X套票 6/25開賣鐵粉搶起來！

WSBL／狀元楊芷瑜獲新人后 林文佑奪最佳進步獎

WSBL／雙林合飆7顆三分彈 台元退電信晉級冠軍賽

相關新聞

7月11日是什麼日子？不知道別說你懂珠寶

說到MIKIMOTO這個逾百年的珠寶品牌，第一個想到的必然是珍珠。在19世紀末期，品牌創始人御木本幸吉（Kokichi ...

暑假限定！台灣之星推「U15孩子門號免費領」月租0元送上網、通話

迎接暑假，台灣之星針對全台家長再度推出震撼市場的新方案，包括「U15孩子門號免費領」及「U25學生5G免費升級體驗翻倍送...

從配件鞋履到時裝！月薪搞定父親節禮物清單 活力走跳

一個月後的八月八日就是台灣的父親節了，每年送禮，父親節的禮物總讓人傷透腦筋，預算、需求、使用偏好，每一項都值得列入考量，...

香格里拉台北與台南飯店 推平日住宿1.4折超級優惠

全台拚振興，各家飯店也都推出平日住宿的超級優惠，希望暑假期間，除了假日能夠拚滿房，平日也能夠住房滿滿，香格里拉台北與台南...

LV天空之城後背包硬箱破百萬 同步推出加購奢華帳篷

出現在2020秋冬路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝的精湛配件，包括極受矚目的後背包硬箱，展現未來感的...

力拼振興券！蘭蔻加碼3重優惠、倩碧水磁場買一送一

政府推出3倍振興券，保養品業者也推出更多優惠吸引客人。

Cold Stone「萌萌布丁狗」冰淇淋蛋糕 可愛到不忍心切

捨得切開嗎？繼2017年推出三麗鷗Hello Kitty粉紅派對聯名款冰淇淋蛋糕後，COLD STONE自7月10日起，...

愛台灣博物館卡威力增 故宮加碼288場體驗活動

暑假將屆，故宮發行的「愛台灣博物館卡」將成最強旅伴。故宮宣布，9日起再新增10個聯盟博物館所，更推出288場免費報名活動...

童趣設計當道！ ellesse、PUMA推出聯名款 夏日裝潮就靠它

夏日裝潮不能少！義大利運動時尚品牌ellesse結合70年代的次文化代表Rave電音，並攜手全球的知名Smiley推出聯...

清晨從巴黎劇院離開的龐克公主 香奈兒秋冬高訂浪漫有個性

距離上一次線上發布2020/21 Cruise度假系列也才不到一個月的時間，香奈兒又帶來了2020/21秋冬高級訂製服新...

現刨松露絲、5公分火焰和牛排！「犇 極上」新菜登場

「犇」鐵板燒旗下的「犇　極上」，即日起以松露片、現刨松露絲、海膽等不同食材元素，加上日式、法式等不同的烹調手法，新推出「...

林柏宏首映會秀PIAGET陀飛輪腕表 撞「表」胡歌

仰頭望向天際，有些星宿始終在遠方以存在展示著意義，有些則意外降臨了地球，像墜入凡間的天使、成為了隕石。刻正舉辦中的「台北...

熱門新聞

年邁拉布拉多被鍊在收容所外 遺留紙條「學不乖」惹網友不捨

新竹喜來登自助餐推1大人用餐 帶1名孩童免費

50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

好運來襲！各星座下半年「幸運月」大公開

紙風車大火一個月了 吳念真被遞「現金信封」感動莫名

影／60小時神救援 南湖圈谷「小花花」平安下山囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。