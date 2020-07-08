夏季線上旅展登場 香格里拉南遠東住宿最低1.4折起

歡樂夏日總讓想旅行和享美食的心蠢蠢欲動！香格里拉台南遠東和台北遠東飯店於7月10日起至7月16日限時一週推出夏季線上旅展優惠，台北、台南雙城雙飯店住宿券驚喜折扣史上超優惠1.4折起，雅仕套房平均每晚僅需4,888元、尊榮客房平均每晚只要2,999元！今夏就到香格里拉台北或台南享受偽出國、真度假的慢活感，樂饗五星食宿體驗！

香格里拉台南遠東指出，比過往旅展更加奢華享受的推薦好康是「香」約南北樂遊–台北、台南雙城雅仕套房聯合住宿雙券套票，可任選香格里拉台北或台南遠東國際大飯店雙人住宿套組，含早餐優惠價9,776元，每晚平均只要4,888元(原價最高61,677元，約原價1.6折，平均每晚每人只要2,444元），限量只有168組，每人限購2組，即可奢華享受超寬敞空間，包含獨立的起居室、會客空間與臥室，以及晚間雞尾酒及小點，還可自在使用飯店戶外景觀泳池等休閒娛樂設施。一閃即逝的限時優惠請即刻把握！

另有不含早餐睡到自然醒的限量豪華客房聯合住宿三券套票，優惠價8,997元 ，每張平均只要2,999元(原價最高66,528元，約享14折，平均每晚每人只要1,500元) 入住立即免費升等至尊榮客房。