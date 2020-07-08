《我們與惡的距離》系列講座 翻轉思辨壁壘

《台灣有個好萊塢》由瘋戲樂工作室藝術總監王希文一人「分飾三角」，同時擔任作曲、音樂執導；對於這次要帶領瘋戲樂工作室巡迴演出，他表示：『這次瘋戲樂在台中高雄各開了三場，帶著當初時我們收到的掌聲與回饋，希望跟中南部的朋友分享，對我們來說，能創作、能進劇場、能在台上把我們的感動傳遞給觀眾，就是最幸福的事。』《台灣有個好萊塢》即將於高雄衛武營熱情演出，在2020年夏天，帶領大家一起看看屬於台灣電影的時代風華，一起熱血、勇敢追夢。

2020-07-08 16:04