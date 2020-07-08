《我們與惡的距離》系列講座 翻轉思辨壁壘
2019年，電視劇《我們與惡的距離》引發臺灣觀眾熱烈思辨。今年，劇團故事工廠將延續討論的熱度，將本劇搬上舞台，並邀請觀眾成為演出的一部份，依照劇情的發展讓觀眾參與投票，而投票的結果，將會影響整個劇情的走向。編導黃致凱表示「利用劇場公共特質，讓觀眾參與現場討論，才使用論壇劇場、全民公投賦予這部戲新的形式。」
除了舞台劇演出，劇團希望將論壇劇場的概念延伸之外，於「信義誠品6F視聽室」及「洪建全教育文化基金會12F敏隆講堂」，兩地舉辦免費系列講座，廣邀6組來自法律、心理、教育、文學、劇場、心靈療癒等領域的專家，透過不同視野讓觀眾看到的不只是當事人的善惡賞罰，更回到面對自我的認知，鬆動過往僵固的價值觀，以更多面向的角度重新思考與惡、與善、與自己之間的距離。詳情請參考活動頁面。
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