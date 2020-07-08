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7月11日是什麼日子？不知道別說你懂珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
在珠寶的歷史上，7月11日無疑是一個值得紀念的日子。圖／MIKIMOTO提供
在珠寶的歷史上，7月11日無疑是一個值得紀念的日子。圖／MIKIMOTO提供

說到MIKIMOTO這個逾百年的珠寶品牌，第一個想到的必然是珍珠。在19世紀末期，品牌創始人御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）因研發出人工養殖珍珠的技術，除了讓全世界的女性都能以較為合理的價格擁有光暈溫柔美麗的珍珠，更讓原本靠純天然孕生、受到人類過度捕撈而幾乎瀕臨滅絕的珍珠母貝，因而復育重生。

在珠寶的歷史上，7月11日無疑是一個值得紀念的日子。原本從事水產工作的御木本幸吉，在1890年的東京的博覽會上遇見了精通水產動物的專家箕作佳吉博士，確認養殖的可行性後開始進養殖實驗。因自然環境變化多端、過程相當艱辛。一次次紅潮侵襲造成大量的養殖母貝暴斃，御木本瀕臨傾家蕩產。至1893年的7月11日，御木本幸吉及夫人在僅存的養殖母貝中，發現了五枚半球形珍珠是全世界第一次人工養殖而培育成功的半球形珍珠，也因此後來才得以進一步培育出完全球形的珍珠。

如今，MIKIMOTO除了持續御木本幸吉「以珍珠妝點全世界每個女性的頸間」的夢想，也傳承了他對蘊含了珍寶的大海抱持的在地人使命感，以及對家鄉三重縣鳥羽市志摩半島的母貝與珍珠的深厚情意，致力於保護孕育出精美珍珠的大海，採取可持續發展保護環境的措施，期望將珍珠的美麗文化，傳遞給下一代。

養殖珍珠技術發明85週年時，由畫家伊勢正義所繪的圖畫「希望時分」，重現了1893年由御木本幸吉先生的夫人首次發現成功養殖出珍珠的那一刻。圖／MIKIMOTO提供
養殖珍珠技術發明85週年時，由畫家伊勢正義所繪的圖畫「希望時分」，重現了1893年由御木本幸吉先生的夫人首次發現成功養殖出珍珠的那一刻。圖／MIKIMOTO提供
日本Akoya珍珠及母貝。圖／MIKIMOTO提供
日本Akoya珍珠及母貝。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Logo吊墜珍珠手鍊，18K黃金款42,000元，18K粉紅金款47,000元，18K白金款50,000元，銀製款24,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Logo吊墜珍珠手鍊，18K黃金款42,000元，18K粉紅金款47,000元，18K白金款50,000元，銀製款24,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Logo吊墜珍珠手鍊，18K黃金款42,000元，18K粉紅金款47,000元，18K白金款50,000元，銀製款24,000元。圖／MIKIMOTO提供
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御木本先生成功養殖的第一顆半圓珍珠。圖／MIKIMOTO提供
御木本先生成功養殖的第一顆半圓珍珠。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 品牌 認養

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