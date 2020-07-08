暑假限定！台灣之星推「U15孩子門號免費領」月租0元送上網、通話

迎接暑假，台灣之星針對全台家長再度推出震撼市場的新方案，包括「U15孩子門號免費領」及「U25學生5G免費升級體驗翻倍送」，搭配免費門號管理功能，家長可設定孩子上網通話時段避免影響眼睛健康，荷包又能省一波。

即日起至8月31日止，台灣之星推出暑期限定的「U15孩子門號免費領」方案，凡年滿7歲至15歲的中小學生，新申裝/攜碼此次4G單辦門號資費方案，綁約12個月，可享月租費0元起優惠，每月贈送最高5GB不限速上網流量及語音通話10分鐘；若贈送的免費上網傳輸量及語音通話分鐘數使用完畢，上網傳輸量每GB只要20元、語音費率也只要1元/分，綁約期間內，每月上網月租費最高只要299元就能享4G不限速上網吃到飽。另外還提供家長免費使用門號管理功能，隨時掌握孩子使用狀況，讓孩子從第一個門號就開始學習自律。若有換機需求的家長，月租599元起，多款熱門精選手機、iPad、筆電0元帶回家。

台灣之星也觀察到25歲以下Z世代對5G最為關心，在有意願立即升級5G的消費者中占比近3成，因此特別針對U25學生推出辦門號享5G早鳥預約禮，凡新申裝/攜碼申辦搭配4G月租599元起資費方案，除可享終身4G不限速上網吃到飽、網內互打免費及網外/市話最高爆送900分鐘優惠外，還有機會在5G開台後直接購買5G iPhone手機最高再折5,000元優惠，再享5G開台後最高全約期5G免費升級體驗。