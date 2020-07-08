從配件鞋履到時裝！月薪搞定父親節禮物清單 活力走跳
一個月後的八月八日就是台灣的父親節了，每年送禮，父親節的禮物總讓人傷透腦筋，預算、需求、使用偏好，每一項都值得列入考量，而假使以一個月的薪水為標準，約四到五萬以內便能為父親節準備一項好禮或一組好禮，預算輕鬆可負擔、也讓老爸煥然一新、實搭實用。
西裝筆挺俐落的形象總和父親多所聯想，但台灣夏天氣候悶熱，BOSS西裝則選用特殊輕薄面料，並將原本繁複的西裝結構予以簡化，展現休閒風格，除了在海軍藍的基調上加入薄荷綠，結合動物紋理與迷彩的印花並出現在襯衫或防水薄外套上，配襯藍色休閒短褲，添增年輕的活力印象。
這一季的Berluti以SIGNATURE Canvas印花與獨特的Venezia皮革配色為主打，無論是休閒鞋履或可輕鬆日常使用的皮件，多以鉛灰色描繪並覆以新款SIGNATURE Canvas圖紋；其中可收納單只眼鏡的收納盒另附吊環，可和隨身的包款、衣物相連結，訂價約15,400元，另外卡片夾則可收納名片、信用卡片，訂價約7,500元，兩造都是務實之選。
最後想讓老爸常常輕鬆上街走跳？義大利鞋履品牌A.testoni則帶來混合經典正裝與休閒風格的皮革休閒鞋款。白色的超輕量鞋底適合多數場合，鞋身再混搭麂皮、不織布與染色皮革之後，則一舉擺脫形式與顏色的框架，街道城市、登山郊外都能輕鬆駕馭，
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