香格里拉台北與台南飯店 推平日住宿14折超級優惠

全台拚振興，各家飯店也都推出平日住宿的超級優惠，希望暑假期間，除了假日能夠拚滿房，平日也能夠住房滿滿，香格里拉台北與台南飯店，7月10日到16日聯合推出快閃推出住房券，只有14折，要搶要快。

香格里拉台北遠東國際大飯店於7月10日起至7月16日限時一周推出「夏季線上旅展」優惠，台北、台南雙城雙飯店住宿券驚喜折扣史上超優惠14折起，雅仕套房平均每晚僅需4888元、尊榮客房平均每晚只要2999元！飯店邀請消費者到香格里拉台北或台南享受偽出國、真度假的慢活感。

台北、台南雙城雅仕套房聯合住宿雙券套票，可任選香格里拉台北或台南遠東國際大飯店雙人住宿套組，含早餐優惠價9776元，每晚平均4888元(原價最高61677元，約原價16折，平均每晚每人2444元），限量只有168組，每人限購2組，即可奢華享受超寬敞空間，包含獨立的起居室、會客空間與臥室，以及晚間雞尾酒及小點，還可自在使用飯店戶外景觀泳池等休閒娛樂設施。

另有不含早餐睡到自然醒的限量豪華客房聯合住宿三券套票，優惠價8,997元 ，每張平均只要2999元(原價最高6萬6528元，約享14折，平均每晚每人只要1500元) 入住立即免費升等至尊榮客房。

詳情可洽台北訂房（02)2376-3266，地址：台北市敦化南路二段201號；台南訂房(06)702-8899，地址：台南市大學路西段89號。