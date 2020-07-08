LV天空之城後背包硬箱破百萬 同步推出加購奢華帳篷
出現在2020秋冬路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝的精湛配件，包括極受矚目的後背包硬箱，展現未來感的趣味，以白雲藍天為圖樣設計，連LV縮寫都變換為軟綿綿的白色雲朵，還有時髦的鏡面款，展現天空之城的夢幻；此外，因應戶外運動風也推出可合購的帳篷，豐富了男裝配件的領域。
象徵路易威登製箱與旅行藝術的全新後背包硬箱，以Monogram Cloud與Monogram Mirror做出2款設計，既傳統又創新，每一只後背包硬箱都在品牌Asnieres工坊精心打造，提供兩種攜帶方式，硬箱頂部的皮革提把可手提，或裝上兩條可拆卸皮革背帶即可以背包方式詮釋。Monogram Cloud帆布以漸層的藍色天空沉醉在童趣幻想，像是躺在草原看著天上的白雲飄飄，懷舊且浪漫；Monogram Mirror鏡面後背包硬箱，則是會反射耀眼的陽光，展現強大氣場，成為目光焦點。
行李箱頂蓋飾有經典木邊，並採用藍、白色的小牛皮飾邊包覆箱身外側，硬箱內裡為小牛皮材質、箱內以藍天為襯底，每個箱款都設計了隱密夾層和經典棉質束帶。為了彰顯路易威登的漫遊精神，選購Monogram Mirror鏡面款後背包硬箱還可以搭配購買專屬雙人帳篷，帳蓬可收束於硬箱內，表布採用Monogram印花防水布料。後背包硬箱尺寸符合飛機座艙，亦是為了符合品牌的旅行精神，拎著它出門，就像帶上艷陽天的好心情。
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