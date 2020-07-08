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LV天空之城後背包硬箱破百萬 同步推出加購奢華帳篷

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
2020秋冬男裝首度登場的Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供
2020秋冬男裝首度登場的Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供

出現在2020秋冬路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝的精湛配件，包括極受矚目的後背包硬箱，展現未來感的趣味，以白雲藍天為圖樣設計，連LV縮寫都變換為軟綿綿的白色雲朵，還有時髦的鏡面款，展現天空之城的夢幻；此外，因應戶外運動風也推出可合購的帳篷，豐富了男裝配件的領域。

象徵路易威登製箱與旅行藝術的全新後背包硬箱，以Monogram Cloud與Monogram Mirror做出2款設計，既傳統又創新，每一只後背包硬箱都在品牌Asnieres工坊精心打造，提供兩種攜帶方式，硬箱頂部的皮革提把可手提，或裝上兩條可拆卸皮革背帶即可以背包方式詮釋。Monogram Cloud帆布以漸層的藍色天空沉醉在童趣幻想，像是躺在草原看著天上的白雲飄飄，懷舊且浪漫；Monogram Mirror鏡面後背包硬箱，則是會反射耀眼的陽光，展現強大氣場，成為目光焦點。

行李箱頂蓋飾有經典木邊，並採用藍、白色的小牛皮飾邊包覆箱身外側，硬箱內裡為小牛皮材質、箱內以藍天為襯底，每個箱款都設計了隱密夾層和經典棉質束帶。為了彰顯路易威登的漫遊精神，選購Monogram Mirror鏡面款後背包硬箱還可以搭配購買專屬雙人帳篷，帳蓬可收束於硬箱內，表布採用Monogram印花防水布料。後背包硬箱尺寸符合飛機座艙，亦是為了符合品牌的旅行精神，拎著它出門，就像帶上艷陽天的好心情。

Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供
Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
LV雙人帳蓬（與Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱合購258萬元，不開放單獨購買）。圖／LV提供
LV雙人帳蓬（與Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱合購258萬元，不開放單獨購買）。圖／LV提供
Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
雙人帳蓬內部是天空白雲的設計。圖／LV提供
雙人帳蓬內部是天空白雲的設計。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供
2020秋冬男裝首度登場的Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
2020秋冬男裝首度登場的Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
Monogram Cloud藍天白雲款後背包硬箱，103萬元。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱，150萬元。圖／LV提供
路易威登推出全新Monogram Cloud與Monogram Mirror後背包硬箱。圖／LV提供
路易威登推出全新Monogram Cloud與Monogram Mirror後背包硬箱。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱及帳蓬合購，258萬元（燈具Bell Lamp26萬5,000元）。圖／LV提供
Monogram Mirror藍天白雲款後背包硬箱及帳蓬合購，258萬元（燈具Bell Lamp26萬5,000元）。圖／LV提供

品牌 LV

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