力拼振興券！蘭蔻加碼3重優惠、倩碧水磁場買一送一

政府推出3倍振興券，保養品業者也推出更多優惠吸引客人。

蘭蔻也宣布加碼3重優惠，從7月15日至8月31日，只要到蘭蔻櫃上消費不限金額，直接送極光水10ml，全台限量3千份，另外也推出3千元特惠組合，意圖讓人荷包失血啦。

蘭蔻旗下最有名的小黑瓶超未來肌因賦活露，推出肌因修護振興組，買超未來肌因賦活露30ml，加贈超未來肌因賦活露5ml*2，價值4,000元、特價3,000元，等於一次入手40ml的小黑瓶。

另外活動期間在專櫃消費滿3,000元，綁定蘭蔻官方LINE，就送法式優雅護頸枕、會員點數3,000點。

倩碧／水磁場買一送一

倩碧旗下最熱賣的經典商品水磁場72H超循環保濕凝膠，居然推出買一送一的優惠，在7月10日早上11點起，在全台專櫃、官網、Yahoo購物中心，推出水磁場買一送一，原價3,200元、特價1,600元。