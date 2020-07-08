Cold Stone「萌萌布丁狗」冰淇淋蛋糕 可愛到不忍心切

捨得切開嗎？繼2017年推出三麗鷗Hello Kitty粉紅派對聯名款冰淇淋蛋糕後，COLD STONE自7月10日起，再推出新品「萌萌布丁狗」冰淇淋蛋糕。不只蛋糕完整重現布丁狗的肖像，從提盒、派對旗幟，也通通都可以看見布丁狗的造型，而且也特別打造出全新的焦糖布丁風味冰淇淋搭配，大大滿足粉絲的心。

隨著父親節即將到來，各家也紛紛推出應景的節慶蛋糕。過去COLD STONE曾推出Hello Kitty粉紅派對聯名款冰淇淋蛋糕，今年4月也推出「泡泡先生歡樂家族」聯名蛋糕。今年父親節，則是以2020三麗鷗肖像大賞台灣區冠軍明星肖像的布丁狗造型，推出「萌萌布丁狗」冰淇淋蛋糕。

此款「萌萌布丁狗」冰淇淋蛋糕，外型是立體的布丁狗肖像，完成重現布丁狗招牌的貝雷帽與萌萌表情。內餡使用巧克力冰淇淋，以及首度特別打造的全新「焦糖布丁風味冰淇淋」，再拌入棉花糖，帶來宛若布丁般的品嚐風味。蛋糕盒上，也可見到布丁狗的可愛模樣，還會附贈專屬的DIY派對旗幟，更添慶祝氣氛，每份1,480元。

為慶祝「萌萌布丁狗」新品冰淇淋蛋糕上市，COLD STONE於7月10日至8月8日期間，推出父親節蛋糕優惠，凡購買任一款冰淇淋蛋糕可享9折優惠，COLD STONE會員/LINE好友，則可享88折優惠。