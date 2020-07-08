愛台灣博物館卡威力增 故宮加碼288場體驗活動

暑假將屆，故宮發行的「愛台灣博物館卡」將成最強旅伴。故宮宣布，9日起再新增10個聯盟博物館所，更推出288場免費報名活動，從體驗手搖珍奶到實境解迷，讓卡友週週趣遊學。

隨著國內疫情趨緩，全台博物館將迎來暑期大旺季檔期，國立故宮博物院去年底與眾多博物館聯合推出「愛台灣博物館卡」，憑卡免費暢遊9大核心博物館（共18個園區），或以優惠價進入10大聯盟博物館。

故宮今天宣布，除了7日正式營運的「台灣博物館─鐵道部園區」外，9日起將再新增10家合作聯盟博物館，合作總數提升至39家，卡友只要憑卡，購票都可享至少8折優惠。

「愛台灣博物館卡」新增的館所與園區，包含台北當代藝術館、七股台灣鹽博物館，以及台南市文化局轄下的8個超夯美拍熱點，包含山上花園水道博物館、左鎮化石園區、水交社文化園區、安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城以及1661台灣船園區。

此外，故宮更加碼推出「週週來遊學」活動，從18日到年底，還推出288場從南到北的體驗活動，卡友可免費報名參加或搶票。

活動包含故宮南院的實境解謎活動、日星鑄字行的活版印刷體驗、春水堂人文茶館的珍珠奶茶手搖體驗、科工館的雷雕和3D創作以及野柳的奇石很有趣導覽等。另外每週六、日還提供40張免費的北市動物園門票讓卡友搶訂。

故宮表示，不能出國的暑假，就讓集藝術、親子、教育活動於一身的「愛台灣博物館卡」滋養療癒大小朋友心靈。

288場體驗活動將於9日中午12時開始報名預訂。