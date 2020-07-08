網路口碑之星／不只生吐司美味到哭！4大超神來台名店絕對要朝聖

文／陳彥廷

來台展店的國外美食多不勝數，許多名店造成搶購熱潮，排隊用餐是家常便飯！DailyView網路溫度計的來台名店網路口碑排行榜中，四家獲網路溫度計評比叫好又叫座的「網路口碑之星」，不吃可惜～跟著小編的肚子來場飽餐之旅吧！

#點點心

來自香港的港式餐廳–點點心其實已經在台灣紅很久了，因此進入排行榜第四也是一點都不意外，而且最近也在林口三井Outlet將開新店，可以說是相當成功的來台異國美食～

尤其是微風台北車站店，每逢假日可以說是人滿為患，因此想用餐的人最好先訂位啊！而其主打平價且美味的港點平易近人，且重點是超好吃，一張小朋友的價格就可以吃到6、7道菜，頓時讓感覺自己財務自由了呢！

image source :FB/點點心台灣 Dimdimsum Taiwan

#嵜本 SAKImoto Bakery

來自日本大阪的生吐司名店–嵜本 SAKImoto Bakery於近期也插旗台北，在台北開設有台北旗艦店以及將於7/16開幕的台北101店，簡直是最近最火紅的熱門美食啊！

主打質地鬆軟又有彈性的生吐司，一口咬下口感扎實且綿密細緻，再搭配3種各有特色口感的吐司和15種果醬口味，光是看圖就很生火阿！但相對的，嵜本 SAKImoto Bakery可以說是一位難求，如果是現在要訂位的話，必須等到三個月以後了，而且僅提供網路訂位，親愛的夥伴們千萬別錯過了。

image source :FB/SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

#京都勝牛

同樣來自日本關西地區的京都勝牛，主打的是炸牛排定食，剛來台也是造成一股旋風，要用餐的話排隊是免不了的，即使已經營一陣子依然靠著高人氣好評入榜囉～只能說他們的炸牛排料理真的是外酥內嫩，讓人一口接著一口，想停也停不下來。

用餐時，桌上擺放著胡麻醬與和風醬是可以搭配高麗菜絲來食用，而玫瑰海鹽跟七味唐辛子則是使用炸牛排或豬排時調味用；同時也擺放著牛排加熱器，這三項加起來是絕配啊！

image source :FB/京都勝牛

#飛機河粉

來自越南的飛機河粉，自2019年被引進台灣後就相當熱門，除了傳統越南河粉道地口味，還配合台灣人的飲食習慣，新增了酸辣、咖哩口味提供選擇。

不過來到這裡，最最最經典當然還是生牛肉河粉，將牛肉燙至半熟的那個嫩度跟口感…，光想像就讓人口水直流。吃河粉的同時，也能試試看越南風味的咖啡，其味道偏酸、苦，跟河粉簡直是絕配唷！

image source :FB/飛機河粉

▲飛機河粉、京都勝牛、嵜本 SAKImoto Bakery、點點心名列星等排行前四名。



image source :網路口碑來台名店-星等排行（分析期間： 2020/04/08~2020/07/06）

網路口碑之星入選說明：

根據網路聲量與網友語意情緒，計算各品牌店家在網路口碑所屬主題之好評影響力、聲量綜合排名，以及受網友推薦的程度，均維持穩定表現者。

調查區間：2020/4/2~2020/6/30

資料來源：



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