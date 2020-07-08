童趣設計當道！ ellesse、PUMA推出聯名款 夏日裝潮就靠它

夏日裝潮不能少！義大利運動時尚品牌ellesse結合70年代的次文化代表Rave電音，並攜手全球的知名Smiley推出聯名系列。不只ellesse有跨界合作款，PUMA則與英倫藝術家Mr. Doodle攜手推出充滿童趣的系列，還找來李現、古力娜扎演繹。

中國女星古力娜扎演繹PUMA則與英倫藝術家Mr. Doodle攜手的聯名系列服飾。圖／PUMA提供

以黃色笑臉圖案席捲全球的Smiley品牌，總帶給人快樂意象，而ellesse則這在季聯手合作，並重現70年代的Rave音樂及夜生活文化。因此在服裝的設計 ellesse 運用大量的異材質來營造當年的流行趨勢，並選用暖粉色、暖陽黃、亮橘和黑、白，等大膽的高飽和色彩。其中最受到關注單品就是帶有笑臉裝飾的上衣、緊身胸衣以及單車褲，充分呈現Rave的精神。在配件上則少不了復古必備的腰包、棒球老帽和漁夫帽；而招牌的半圓形Logo也跟Smiley笑臉結合，讓消費者看見設計巧思。

中國男星李現演繹PUMA則與英倫藝術家Mr. Doodle攜手的聯名系列服飾。圖／PUMA提供

一樣充滿童趣設計的還有PUMA與Mr. Doodle的聯名系列，透過手繪圖騰勾劃視覺焦點，讓街頭普普風結合奔放的色彩詮釋，進行天馬行空的創作。聯名系列將 PUMA經典鞋款重新再製披上塗鴉外衣，推出 PUMA RS-2K by Mr.Doodle 聯名鞋款，中底加入 Mr. Doodle 的塗鴉，使用皮革飾片在鞋面上畫出搶眼箭頭，增添鞋款整體的逗趣風格。而PUMA Mile Rider by Mr. Doodle聯名鞋款則是將復古運動鞋的經典網眼鞋面精彩表現，滿版塗鴉的黑白皮革飾面注入品牌DNA，而且微增高的小心機鞋墊更讓女性消費者愛不釋手。

ellesse聯名Smiley微笑登山帽1,280元。圖／永三提供

PUMA與Mr. Doodle聯名系列Mile Rider鞋3,880元。圖／PUMA提供

ellesse聯名Smiley微笑短褲1,580元。圖／永三提供