美食控絕對要團起來！十大網路人氣生乳捲報到

辦公室團購開起來！

外層蛋糕金黃鬆軟、內層奶油夾心像是滿到要溢出來～近來超夯的生乳捲在甜點圈颳起風潮，看似很簡單的做法，但是蛋糕體要怎麼跟奶油達到Match、鮮奶油要怎麼樣甜而不膩，想要讓人一口接一口，步步都是關鍵啊！



而在這悶熱的夏天，想要來上一口生乳捲、吹著辦公室冷氣，和同事543享受小小的下午茶時光嗎？今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查可網購宅配的生乳捲品牌，捧油們上班團起來啦！

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DV小學堂：什麼是生乳捲？

外層是簡單的蛋糕體，包覆著飽滿的鮮奶油，看起來和瑞士捲沒什麼不同，為什麼叫生乳捲？

其實生乳捲是由瑞士捲變化而來，瑞士捲蛋糕體多，和奶油比例約莫各半，但經過日本的改良，生乳捲的奶油內餡比例遠大於蛋糕體，其中的「生乳」才是好滋味的關鍵所在。根據國家標準CNS的定義，生乳是指從健康乳牛、乳羊擠出，經過冷卻、沒有其他處理的生乳汁，用最原始的奶去呈現最純粹的味道，許多來自日本進口的生乳原料，就是讓生乳捲和和一般蛋糕捲Level不一樣的地方。

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網友討論度超高！十大人氣網購生乳捲來了

10、Aposo艾波索法式甜點

美食節目、網路名店，Aposo艾波索以粉色系融化甜點少女的心，滿滿甜點的蛋糕櫃更是讓人尖叫，而他們除了店面也開放網購，其中使用頂級北海道奶霜的生乳千層捲像是主廚創新做法，不同於一般的生乳捲，改用法式餅皮一層一層包覆生乳和蛋糕體，濃濃奶香和餅香絕不能錯過！

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9、龍小二點心工坊

高雄龍小二點心工坊起初主打是「紅豆燒」，將台式紅豆餅和西式蛋糕作法融合改良，做出像蛋糕一樣軟嫩香甜的紅豆燒，而後也跟上生乳捲熱潮研發，低溫手工製作、蛋糕口感濕潤綿密、生乳的迷人香氣，人氣直升～

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8、翻轉甜點 flipbakery

金牌甜點來了！翻轉甜點曾憑藉小玉西瓜拿下比賽冠軍，一個著迷於甜點的女孩圓夢創業，就像品牌翻轉甜點一樣，她的甜點就像在打破甜點既定形象，其中生乳捲不是常見的寬寬圓圓一長條，硬是要來個生乳裡面再包生乳的雙重口味，外型更改良成可愛的愛心形狀，甜上加甜實在太勸敗～

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7、雲兒工坊（雲朵share工坊）

那生乳捲滿到爆出來的內餡、千層蛋糕超厚的鮮奶油等，每一款都超誘人，一直是許多人團購的雲兒工坊（原雲朵share工坊）秉持簡單健康食材和分享幸福的心情在做甜點，生乳捲是熱門款之一，和別人不同的是，選用什麼食材生乳也會有變化，不是單一的純白鮮奶油，滑順細緻的口感要有多幸福就有多幸福。

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6、UCOOL Milk 優鮮庫純

打著「牧場直送」、單一牧場單一乳源，UCOOL Milk 優鮮庫純在新竹打造一間高品質乳品專賣店，除了鮮奶，優格、饅頭、奶酪甚至生乳捲通通很受歡迎，越簡單單純越美味，因為乳源的新鮮，UCOOL的生乳捲一看那個生乳和蛋糕的比例差很大，給你滿滿的奶味享受，嫩白奶油在招手叫你吃它啊～

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5、基隆連珍餅店

連傳統糕餅店都尬一角生乳捲熱潮啦！基隆百年餅店連珍人人都知道要買芋泥球，許多觀光客都會挑選當伴手禮，而致力於餅業的連珍用料實在、安心，近年來把糕餅改良創新，像是生乳捲就是跟上流行甜點熱潮，那柔順鬆軟的蛋糕配上飽滿的北海道生乳，瞬間一條完食都不為過。



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4、家樂福

家樂福才不只賣生鮮、生活用品、家電，現在連生乳捲都有了，有自己的麵包蛋糕部門，家樂福的吐司、麵包平時是不少家庭會買回家當早餐點心的選擇，而生乳捲當然也不落外人田自己製作，號稱使用北海道鮮奶油，口味不油膩，飽滿厚實的份量也不輸其他名店，且一條只要不到200元，堪稱超高CP值生乳捲。

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3、HERZMOMENT 笛瑟甜點工坊

位在信義區的笛瑟甜點其實是一間法式甜點店，小小的店面簡單舒服，甜點卻不簡單，除了檸檬塔、磅蛋糕頗受歡迎外，生乳捲更是夯品，香甜奶味家上一杯熱茶，愜意生活不過如此，而店家也因為甜點大受歡迎陸續開放預訂自取、外送和宅配，不定期公告，手腳要快啊！

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2、Kinber 金帛手製

看看這鑲「金」的名字，再看看這生乳捲的造型，在台中起家的金帛手製起初是希望帶給大家視覺和味覺的高度享受，因此繽紛的霜淇淋、漸層飲料和蛋糕全是網美、少女必拍焦點，而生乳捲系列不安於一般單一餡料，抹茶富士山直接做出一座山、櫻花阿里山直接粉到尖叫，不只給你好吃，還要給你好看！



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1、亞尼克 YANNICK

生乳捲始祖、台灣第一大牌亞尼克算是帶起生乳捲旋風的頭頭，每一條飽滿到要炸出來的生乳捲，咬下一口，生乳充斥嘴巴卻沒有油膩感，蛋糕鬆軟包覆，全是滿滿幸福感，且隨著季節變換，當令食材、水果通通都能創新多變化，像是芒果檸檬寒天、黃豆粉蕨餅等特別口味，每次經過捷運站YTM都忍不住想買一條回家享受～

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