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清晨從巴黎劇院離開的龐克公主 香奈兒秋冬高訂浪漫有個性

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供

距離上一次線上發布2020/21 Cruise度假系列也才不到一個月的時間，香奈兒又帶來了2020/21秋冬高級訂製服新品。回顧今年年初問世、以嘉柏麗香奈兒童年成長的奧巴辛（Aubazine）修道院為設計靈感的春夏高級訂製系列所呈現的簡約端裝感，這季藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）想創造的是視覺衝擊更強烈、集合繁複精緻卻又狂野活潑的氣場。

本次發表模式同樣以線上曝光影片、照片為主，在由Mikael Jansson掌鏡拍攝的作品中，模特兒身穿各種隆重華麗的禮服、洋裝、套裝等單品，面料與裝飾部分可見到由香奈兒刺繡工坊包括 Lesage、Montex，以及Lemarié山茶花羽飾工坊與Goossens金銀工坊等所精心打造的斜紋軟呢搭配亮片、水晶鑲飾、寶石與珠飾。一層層的蛋糕裙以不規則裙襬呈現，粉色與黑白雕花蕾絲拼接出衝突美感，窄身禮服用大蓬蓬袖展現宮廷氛圍，短版波麗露外套則是由手繪蕾絲與銀色條紋緞帶織成的斜紋軟呢所製成。共30款造型充滿閃亮華麗姿態和對服飾珠寶配件的精緻穿搭追求，部分款式搭配的則是香奈兒頂級珠寶系列作品，緞帶高跟鞋也透露出細膩夢幻的女人味。

「我心目中的畫面是，一位龐克公主於日出時分從巴黎劇院 (Le Palace)走出。」維吉妮維婭表示，她所建構的這些宛如十九世紀畫作中女主角的形貌明明是非常雍容華貴、非常講究的，卻頂著前衛的蓬鬆髮型，甚至還在影片中舞動身軀，這樣的反差其實源自她所認識的前任藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。

「卡爾會去巴黎劇院，陪同這群非常有品味、精心打扮、同時個性異於常人的獨特女性一起。」其中一套腰身縐摺像腰封般的外套，搭配的是褲腳收窄的黑色麂皮靴筒版長褲，這種混合古典與現代、優雅與帥氣的風格，完全符合所謂的「獨特」，更體現了搖滾浪漫主義，也呼應了維吉妮維婭認為的「高級訂製服的根本精神就是浪漫，每一款造型輪廓中都充滿無窮無盡的愛意。」

緞帶高跟鞋也透露出細膩夢幻的女人味。圖／香奈兒提供
緞帶高跟鞋也透露出細膩夢幻的女人味。圖／香奈兒提供
緞帶高跟鞋也透露出細膩夢幻的女人味。圖／香奈兒提供
緞帶高跟鞋也透露出細膩夢幻的女人味。圖／香奈兒提供
本次發表模式同樣以線上曝光影片、照片為主，由Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
本次發表模式同樣以線上曝光影片、照片為主，由Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
於日出時分從巴黎劇院 (Le Palace)走出的龐克公主，是藝術總監維吉妮維婭本季創作靈感。圖／香奈兒提供
於日出時分從巴黎劇院 (Le Palace)走出的龐克公主，是藝術總監維吉妮維婭本季創作靈感。圖／香奈兒提供
粉色與黑白雕花蕾絲拼接出衝突美感。圖／香奈兒提供
粉色與黑白雕花蕾絲拼接出衝突美感。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
窄身禮服用大蓬蓬袖展現宮廷氛圍。圖／香奈兒提供
窄身禮服用大蓬蓬袖展現宮廷氛圍。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
共30款造型充滿閃亮華麗姿態和對服飾珠寶配件的精緻穿搭追求，部分款式搭配的則是香奈兒頂級珠寶系列作品。圖／香奈兒提供
共30款造型充滿閃亮華麗姿態和對服飾珠寶配件的精緻穿搭追求，部分款式搭配的則是香奈兒頂級珠寶系列作品。圖／香奈兒提供
本次發表模式同樣以線上曝光影片、照片為主，由Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
本次發表模式同樣以線上曝光影片、照片為主，由Mikael Jansson掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
其中一套腰身縐摺像腰封般的外套，搭配的卻是褲腳收窄的黑色麂皮靴筒版長褲，體現了搖滾浪漫主義。圖／香奈兒提供
其中一套腰身縐摺像腰封般的外套，搭配的卻是褲腳收窄的黑色麂皮靴筒版長褲，體現了搖滾浪漫主義。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
於日出時分從巴黎劇院 (Le Palace)走出的龐克公主，是藝術總監維吉妮維婭本季創作靈感。圖／香奈兒提供
於日出時分從巴黎劇院 (Le Palace)走出的龐克公主，是藝術總監維吉妮維婭本季創作靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒發表2020/21秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供

香奈兒 巴黎 珠寶

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