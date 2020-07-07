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現刨松露絲、5公分火焰和牛排！「犇 極上」新菜登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「焰燒極上A5和牛厚切牛排5公分 佐現刨松露絲」，上頭撒有現刨松露絲。記者陳睿中／攝影
「焰燒極上A5和牛厚切牛排5公分 佐現刨松露絲」，上頭撒有現刨松露絲。記者陳睿中／攝影

「犇」鐵板燒旗下的「犇　極上」，即日起以松露片、現刨松露絲、海膽等不同食材元素，加上日式、法式等不同的烹調手法，新推出「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」、「焰燒極上A5和牛厚切牛排5公分 佐現刨松露絲」等等不同新料理，增添夏季用餐的變化。

已經有近30年歷史的犇，目前旗下共有4間分店，其中位於微風南山的「犇 極上」，乃是旗下最頂級的品牌。本次店內的夏季新菜，乃是以現代法式料理手法，加上鐵板料理的特色而成。開胃的「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」，外型看似鳥巢，還注入乾冰增添夢幻感，蛋殼容器中，裝盛著低溫烹調而成的有機生食雞蛋，以及海膽製作而成的氮氣醬，品嚐時再拌入魚子醬，更添濃郁。

靈感來自於牛肉麵的「和牛塔塔牛筋片 佐現刨松露絲」，將和牛、酸菜、剝皮辣椒共同製作成和牛塔塔，相佐的蕾絲餅則是由牛肉汁製成，同時兼具酥脆口感與鹹香，敲碎後一同食用，提昇層次感。至於「焰燒極上A5和牛厚切牛排5公分 佐現刨松露絲」，選用厚5公分的日本和牛牛排為主角，以鐵板烹調至外酥、內6分熟的狀態下，淋上慕赫2.81的12年威士忌，經熊熊大火燒炙後切片上桌。牛排上，還有著現刨松露絲所帶來的迷人香氣。

同樣加入松露的「鮮味慢火雞粥燉飯 佐現刨松露片」，湯底是以20隻土雞加上雞骨架，熬煮48小時的高湯製成，將日本越光米熬煮成risotto燉飯，配上現刨的松露片，口味淡雅而細緻。另有「布列塔尼藍龍蝦佐蝦膏白蘭地」，適合喜愛海鮮的饕客。

業者表示，此次的5道料理，會出現於店內8道式的套餐組合中，每套2,880元起。另外慕赫2.81的16年單一麥芽威士忌，也自即日起進駐犇。此款酒擁有圓潤飽滿的酒體與溫暖尾韻，同時呈現出花果香調，單杯價350元。自7月15日至12月31日期間，持紙本振興券至犇的全品牌餐廳，消費滿額，即可以1,000元振興券折抵1,200元消費；2,000元振興券則可折抵2,400元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮味慢火雞粥燉飯 佐現刨松露片。記者陳睿中／攝影
鮮味慢火雞粥燉飯 佐現刨松露片。記者陳睿中／攝影
靈感來自於牛肉麵的「和牛塔塔牛筋片 佐現刨松露絲」。記者陳睿中／攝影
靈感來自於牛肉麵的「和牛塔塔牛筋片 佐現刨松露絲」。記者陳睿中／攝影
外型看似鳥巢的「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」。記者陳睿中／攝影
外型看似鳥巢的「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」。記者陳睿中／攝影
厚切和牛牛排在料理時淋上12年威士忌，火焰所帶來的視覺效果十足。記者陳睿中／攝影
厚切和牛牛排在料理時淋上12年威士忌，火焰所帶來的視覺效果十足。記者陳睿中／攝影

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