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林柏宏首映會秀PIAGET陀飛輪腕表 撞「表」胡歌

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
除了和劇中女主角謝欣穎一同登台，林柏宏更大方自拍、貼上官方instagram。圖／PIAGET提供
除了和劇中女主角謝欣穎一同登台，林柏宏更大方自拍、貼上官方instagram。圖／PIAGET提供

仰頭望向天際，有些星宿始終在遠方展示著意義，有些則意外降臨了地球，似墜入凡間、成為了隕石。2020年「台北電影節」近日舉辦了新片「怪胎」的首映會，並有男女主角林柏宏、謝欣穎以及導演廖明毅同場登台；記者會上林柏宏除一身亮橘造型極其搶眼，更配戴上一只以隕石為表面的伯爵（PIAGET）Altiplano陀飛輪腕表，像是呼應電影名稱「怪胎」，展現與眾不同的瀟灑貴氣。

最早以「超級星光大道」出道、2016年再以「六弄咖啡館」拿下金馬獎最佳男配角的林柏宏，最近演出新片「怪胎」。由於電影全數以iphone智慧型手機拍攝，更在義大利遠東影展（Far East Film Festival）與韓國富川奇幻影展（Bucheon International Fantastic Film Festival）入選，已經掀起一波話題。

而電影首映會上他配戴的PIAGET Altiplano系列陀飛輪腕表，最特殊之處就在使用了隕石為表面，該系列原本就以偏心式設計、超薄或纖細的風格展現紳士風範。腕表這回則採用41毫米的玫瑰金表殼並鑲嵌上總重約1.59克拉的85顆鑽石。飽經風霜與刻痕的41毫米藍色表面上，陀飛輪與時間顯示分別盤踞表面，在傾斜中展現對稱平衡。隕石本就相當稀少，因而表款也採限量28只生產，定價則為375萬元。電影還可以欣賞二輪、DVD等其他形式，錯過隕石？下一次的等待可能還要很久很久。

出席新片「怪胎」首映會時，林柏宏配戴上了伯爵（PIAGET）隕石面陀飛輪腕表，一展瀟灑氣韻。圖／PIAGET提供
出席新片「怪胎」首映會時，林柏宏配戴上了伯爵（PIAGET）隕石面陀飛輪腕表，一展瀟灑氣韻。圖／PIAGET提供
「怪胎」電影首映會上，一身亮橘色造型的林柏宏，散發瀟灑氣場。圖／PIAGET提供
「怪胎」電影首映會上，一身亮橘色造型的林柏宏，散發瀟灑氣場。圖／PIAGET提供
林柏宏手上配戴的伯爵Altiplano隕石面陀飛輪腕表，也曾為胡歌在日內瓦表展時率性演繹，品味有志一同。圖／PIAGET提供
林柏宏手上配戴的伯爵Altiplano隕石面陀飛輪腕表，也曾為胡歌在日內瓦表展時率性演繹，品味有志一同。圖／PIAGET提供

隕石 電影 腕表

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