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迪麗熱巴、柯佳嬿、Lisa夏日穿搭 夏天就該這樣俏麗
藍色系穿搭、印花裙裝讓人感受夏日的清新，日前迪麗熱巴穿上maje特別系列，以攝影師Slim Aarons圖像呈現的泳池視覺，帶來沁涼感，柯佳嬿也以斜肩淡色系的maje斜肩上衣穿出夏季風情；宋妍霏則是以kate spade洋裝展現海洋度假的慵懶。
女星們示範的夏日穿搭，展現多樣個性。迪麗熱巴的襯衫是maje以六○年代美國攝影師Slim Aarons的作品取材，所作創作的夏日限量系列，令人沉醉在法國蔚藍海岸的無憂無慮之中，他所拍攝的泳池派對瀰漫著上流社會的奢華氣息，運用明信片的圖樣概念作為襯衫設計；蔡卓妍身上的淡紫色西裝也是帥氣路線，來自sandro 2020春夏的亞麻混紡西裝，清爽宜人。
此外，BLACKPINK的Lisa身穿maje 2020春夏系列孔雀紋褲裙，則是露出清涼雙腿，展現性感情調，柯佳嬿小露香肩，以斜肩上衣、傘狀裙展現清新宜人的法式風情。而宋妍霏則是詮釋了kate spade的春夏裙裝，來自都會野餐的靈感，展現印花裙的優閒浪漫，也是夏季出遊的輕鬆選擇。
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