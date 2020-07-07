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迪麗熱巴、柯佳嬿、Lisa夏日穿搭 夏天就該這樣俏麗

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
柯佳嬿、迪麗熱巴、宋妍霏的夏日穿搭相當俏麗。圖／取自IG、微博
柯佳嬿、迪麗熱巴、宋妍霏的夏日穿搭相當俏麗。圖／取自IG、微博

藍色系穿搭、印花裙裝讓人感受夏日的清新，日前迪麗熱巴穿上maje特別系列，以攝影師Slim Aarons圖像呈現的泳池視覺，帶來沁涼感，柯佳嬿也以斜肩淡色系的maje斜肩上衣穿出夏季風情；宋妍霏則是以kate spade洋裝展現海洋度假的慵懶。

女星們示範的夏日穿搭，展現多樣個性。迪麗熱巴的襯衫是maje以六○年代美國攝影師Slim Aarons的作品取材，所作創作的夏日限量系列，令人沉醉在法國蔚藍海岸的無憂無慮之中，他所拍攝的泳池派對瀰漫著上流社會的奢華氣息，運用明信片的圖樣概念作為襯衫設計；蔡卓妍身上的淡紫色西裝也是帥氣路線，來自sandro 2020春夏的亞麻混紡西裝，清爽宜人。

此外，BLACKPINK的Lisa身穿maje 2020春夏系列孔雀紋褲裙，則是露出清涼雙腿，展現性感情調，柯佳嬿小露香肩，以斜肩上衣、傘狀裙展現清新宜人的法式風情。而宋妍霏則是詮釋了kate spade的春夏裙裝，來自都會野餐的靈感，展現印花裙的優閒浪漫，也是夏季出遊的輕鬆選擇。

阿Sa蔡卓妍（右1）身穿sandro春夏亞麻西裝。圖／取自微博
阿Sa蔡卓妍（右1）身穿sandro春夏亞麻西裝。圖／取自微博
阿Sa蔡卓妍（右1）身穿sandro春夏亞麻西裝。圖／取自微博
阿Sa蔡卓妍（右1）身穿sandro春夏亞麻西裝。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿maje春夏系列Slim Aarons池畔印花襯衫9,050元。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿maje春夏系列Slim Aarons池畔印花襯衫9,050元。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa（左1）身穿maje 2020春夏系列孔雀紋褲裙，8,120元。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa（左1）身穿maje 2020春夏系列孔雀紋褲裙，8,120元。圖／取自IG
大陸女星宋妍霏身穿kate spade春夏系列的裙裝，展現慵懶情調。圖／取自微博
大陸女星宋妍霏身穿kate spade春夏系列的裙裝，展現慵懶情調。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿maje春夏系列Slim Aarons池畔印花襯衫9,050元。圖／取自微博
迪麗熱巴身穿maje春夏系列Slim Aarons池畔印花襯衫9,050元。圖／取自微博
BLACKPINK的Lisa（左1）身穿maje 2020春夏系列孔雀紋褲裙，8,120元。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa（左1）身穿maje 2020春夏系列孔雀紋褲裙，8,120元。圖／取自IG
柯佳嬿身穿maje春夏系列斜肩上衣8,120元、傘狀裙10,440元。圖／取自IG
柯佳嬿身穿maje春夏系列斜肩上衣8,120元、傘狀裙10,440元。圖／取自IG

攝影 西裝 野餐

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