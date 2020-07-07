迪麗熱巴、柯佳嬿、Lisa夏日穿搭 夏天就該這樣俏麗

藍色系穿搭、印花裙裝讓人感受夏日的清新，日前迪麗熱巴穿上maje特別系列，以攝影師Slim Aarons圖像呈現的泳池視覺，帶來沁涼感，柯佳嬿也以斜肩淡色系的maje斜肩上衣穿出夏季風情；宋妍霏則是以kate spade洋裝展現海洋度假的慵懶。

女星們示範的夏日穿搭，展現多樣個性。迪麗熱巴的襯衫是maje以六○年代美國攝影師Slim Aarons的作品取材，所作創作的夏日限量系列，令人沉醉在法國蔚藍海岸的無憂無慮之中，他所拍攝的泳池派對瀰漫著上流社會的奢華氣息，運用明信片的圖樣概念作為襯衫設計；蔡卓妍身上的淡紫色西裝也是帥氣路線，來自sandro 2020春夏的亞麻混紡西裝，清爽宜人。