新冠疫情助攻？Honma高爾夫球產品逆勢成長50% 不到一年連開9家新據點

來台24年後，高爾夫球品牌Honma本間，首度面對媒體，舉辦別開生面的夏季服飾發表會。選在新光三越百貨A9館的樓面展演，而這也是Honma近一年新開的第8家門市，展店速度驚人，居然是拜新冠肺炎所賜？

高爾夫球品牌Honma本間，首度面對媒體，舉辦別開生面的夏季服飾發表會。圖／Honma提供

Honma過去都致力於球具的製作與銷售，頂級系列更號稱了純手工與精良的品質，向來就是高爾夫球運動者，心中的夢幻逸品，還成為日本首相致贈美國總統川普訪日時的伴手禮之一。而Honma首度在台呈現的夏季系列服飾，也是圍繞著高爾夫球運動為基本核心，分成了黑、紅與白標，皆以機能性布料製成。不同的是黑標榜以商務休閒為訴求，可以實際穿著上場打球，亦適合會議或是逛街時的場合，為日本製造且限量銷售。而Honma服飾最大的特點，是獨創了「體軸安定」設計，布料能360度的貼合腰部，不會隨著姿勢改變而滑動變形。

模特兒展示Honma白標系列服飾。圖／Honma提供

除了是首次與媒體見面之外，Honma也持續進行展店計畫，品牌總經理官振魁就表示，由於品牌定位鮮明，受到消費者的愛戴，當提出要進駐百貨門市時，意外受到歡迎，為了能觸及更多的群眾，因此從2019年的第4季到2020年，預計展店多達9家。即使是新冠肺炎期間，銷售不降反升，官振魁總經理透露「在疫情期間，平均每個月業績都有2位數的成長」，因此加深了他展店的決心。未來，也會鎖定有高端消費者或是龐大人流的區域，來規劃進駐的計畫。