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趙薇倩笑露出大長腿 奪FENDI全新大中華區代言人

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
FENDI官方宣布趙薇為品牌大中華區代言人。圖／FENDI提供、取自微博
FENDI官方宣布趙薇為品牌大中華區代言人。圖／FENDI提供、取自微博

趙薇近期身穿FENDI 2020早秋系列服裝登上雜誌封面，也成為她奪得FENDI大中華區代言人的前奏，復古摩登造型展現她的知性氣場。

早前趙薇即曾以FENDI穿搭出席活動，展現當代女性的自信風範，也可詮釋FENDI品牌的雙重性格特質，今天FENDI即官方宣布由她出任品牌大中華區的代言人；早前FENDI即曾在官方微博放上趙薇搭襯早秋California Sky系列黑白色系Baguette手袋的照片，展現她的率性特質，站出三七步也相當有她個人特色；這是品牌近期主打的早秋新品，來自FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，別緻的黑白兩色麥克筆卡通風格，打造服裝及經典Peekaboo和Baguette手袋，此外，呼應藝術家成長地，加州天空的天藍色、紫藤色也成為設計的點綴。

趙薇身兼多重角色，包括演員、導演、歌手、監製等，從「還珠格格」的古靈精怪小燕子到執導電影「致我們終將逝去的青春」，呈現當代女性多元發展的自信，她擅長演繹女性角色的複雜、熱情和果敢灑脫，也是FENDI相中她的原因。

趙薇兼具多種特質包括帥氣、自信與柔美，成為FENDI大中華區代言人。圖／取自微博
趙薇兼具多種特質包括帥氣、自信與柔美，成為FENDI大中華區代言人。圖／取自微博
FENDI官方宣布趙薇為品牌大中華區代言人。圖／FENDI提供
FENDI官方宣布趙薇為品牌大中華區代言人。圖／FENDI提供
趙薇演繹早秋California Sky系列黑白色系Baguette手袋。圖／取自微博
趙薇演繹早秋California Sky系列黑白色系Baguette手袋。圖／取自微博

FENDI 品牌 藝術家

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