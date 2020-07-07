趙薇倩笑露出大長腿 奪FENDI全新大中華區代言人

趙薇近期身穿FENDI 2020早秋系列服裝登上雜誌封面，也成為她奪得FENDI大中華區代言人的前奏，復古摩登造型展現她的知性氣場。

早前趙薇即曾以FENDI穿搭出席活動，展現當代女性的自信風範，也可詮釋FENDI品牌的雙重性格特質，今天FENDI即官方宣布由她出任品牌大中華區的代言人；早前FENDI即曾在官方微博放上趙薇搭襯早秋California Sky系列黑白色系Baguette手袋的照片，展現她的率性特質，站出三七步也相當有她個人特色；這是品牌近期主打的早秋新品，來自FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，別緻的黑白兩色麥克筆卡通風格，打造服裝及經典Peekaboo和Baguette手袋，此外，呼應藝術家成長地，加州天空的天藍色、紫藤色也成為設計的點綴。