蠟筆小新快閃高雄統一時代 獨家販售「小新同款睡衣」

日本人氣動畫「蠟筆小新」暑假快閃高雄，即日起至7月26日在高雄統一時代百貨6樓登場。以「高雄尋寶大作戰」為主題，集結近600項周邊，特別推出限量30組印有「雙葉幼稚園」字樣的黃色側肩包，並獨家販售「小新同款睡衣」及「卡套夾」等熱銷商品。

蠟筆小新期間限定快閃店，近近600項周邊包括幼稚園巴士鐵盒、巧克比拉鍊托特包、小新造型瓷盤，以及通勤族必備的票卡夾、零錢包、化妝包都一應俱全，讓小新迷的日常生活都有蠟筆小新相伴。