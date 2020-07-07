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花蓮農改場改良苦瓜品種 製成苦瓜鹹冰消暑

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮農改場今天在壽豐鄉觀自在有機農場舉辦苦瓜新品種「花蓮7號」生產示範觀摩會，推廣苦瓜及加工品。記者王思慧／攝影
花蓮農改場今天在壽豐鄉觀自在有機農場舉辦苦瓜新品種「花蓮7號」生產示範觀摩會，推廣苦瓜及加工品。記者王思慧／攝影

夏天氣溫炎熱，花東縱谷易出現高溫，農友跟著種植耐熱作物。花蓮農改場經過試種和研發，推出苦瓜7號新品種，不但能打成果汁，還能做成苦瓜冰，味道比較不苦、清涼退火，果長約19.2公分體積小，未來計畫進駐大賣場，推廣小家庭食用。

花蓮農改場今天在壽豐鄉有機農場，舉辦苦瓜新品種「花蓮7號」生產示範觀摩會。農改場表示，花蓮7號為雜交一代品種，果實外觀美、口感佳，富含維生素C、葉酸、總膳食纖維及蘋果酸等，很適合做成沙拉等鮮食。

農改場作物改良課副研究員全中和指出，山苦瓜是熱帶作物，在夏天生長得比較好，台灣夏季高山品種蔬菜比較缺乏，而是絲瓜、苦瓜、豆類及深綠色蔬菜較容易盛產，因此夏天可多吃瓜類和豆類，或是地瓜葉、山蘇等。

全中和說，花蓮7號偏白色，果肉較厚，膳食纖維豐富，適合做沙拉，連續結果的特性很強，且瓜體小，適合小家庭食用，未來將授權推廣，看是否能進駐大賣場，拓展苦瓜市場。

他指出，一株苦瓜苗可長出3000顆苦瓜，只要15至20天即可採收，整個產期長達60至100天。花蓮1至7號一整年種植15到29公頃的苦瓜，除了料理之外，加工做成保健食品受到消費者歡迎。

苦瓜加工主要可製作成苦瓜茶包，還能加入鳳梨打成天然果汁中和苦味，口感甘甜；另農友將苦瓜打碎加入味噌製成苦瓜鹹冰，清涼降火氣消暑。

苦瓜可加入味噌等製成鹹冰，夏日十分消暑。記者王思慧／攝影
苦瓜可加入味噌等製成鹹冰，夏日十分消暑。記者王思慧／攝影
花蓮農改場作物改良課副研究員全中和表示，苦瓜新品種「花蓮7號」，結果數多、營養成分高，苦味適中，適合做成各式加工品。記者王思慧／攝影
花蓮農改場作物改良課副研究員全中和表示，苦瓜新品種「花蓮7號」，結果數多、營養成分高，苦味適中，適合做成各式加工品。記者王思慧／攝影
花蓮農改場與農友合作，研發苦瓜「花蓮7號」，口感較不苦、體積小，適合小家庭食用。記者王思慧／攝影
花蓮農改場與農友合作，研發苦瓜「花蓮7號」，口感較不苦、體積小，適合小家庭食用。記者王思慧／攝影

農改場 果汁

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