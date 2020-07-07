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四大購物中心三倍券優惠 餐飲夜店、行動支付各有專攻

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心與五大行動支付通路合作，最高回饋達21%。圖／環球購物中心提供
環球購物中心與五大行動支付通路合作，最高回饋達21%。圖／環球購物中心提供

振興三倍券即將上路，加上暑假出遊人潮，全台百貨零售通路紛紛釋出加碼優惠方案，盼在今夏疫後重生，激發人氣與買氣。

●環球購物中心行動支付回饋達21%

環球購物中心即日起至7月29日推出刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，單筆消費滿3,000元送100元電子商品禮券；7月15日至8月31日App會員使用紙本振興三倍券消費，當日單店消費滿1,000元送500點，最高回饋15%；同時攜手與五大行動支付通路合作，7月15日至8月31日使用政府三倍券綁定街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay Money、橘子支付、台灣Pay，最高可享回饋21%。

●大江購物中心餐飲最高回饋23%

擁有52家餐飲的大江購物中心7月15日至8月2日推出「送鈔大真心再加碼」，回饋高於往年暑假。單筆消費滿999元送100元電子現金券、全館指定店櫃消費滿4,500元送300元電子現金券，持大江聯名卡消費滿3,000元再送200元，於萬寶龍、點睛品、腕表及珠寶店櫃單筆消費滿5,000元現抵500元。

針對刷卡族三倍券綁定信用卡需求，中壢大江與13家銀行業者合作推出刷卡滿額禮，持大江聯名卡於館內餐廳單筆消費滿3,000元可獲得660元電子現金券，回饋率高達23%；中信卡友消費滿4,500元最高可獲得900元電子現金券，回饋率為16.6%。

除了刷卡回饋，大江購物中心紙本實體三倍券優惠包括，Timberland憑500面額的三倍券消費滿5,000元現抵1,000元；古拉爵、藍屋用餐結帳使用面額為200的三倍券即可獲贈200元優惠券，面額500可獲贈600元優惠券；添好運持面額為200及500的三倍券分別可以獲得200元和500元米其林現金券。

●ATT集團推「滿千送萬加碼券」

ATT 4 FUN與ATT 4 Recharge推出「滿千送萬加碼券」，7月10日至8月30日，於ATT 4 FUN及ATT 4 Recharge單筆消費滿千元，即可憑發票免費兌換價值1萬元的「ATT滿千送萬加碼券」一本，最高單次可享5,000元優惠。「滿千送萬加碼券」精選Sing!Go聚唱派對、PONG Taipei、FRANK Taipei、AI Nightclub、世紀星滑冰世界、彩蝶宴等品牌，首次將夜店納入館內優惠活動。

●台北101購物中心紙本、行動支付回饋10％

台北101購物中心自7月15日至8月31日推出振興券首波加碼（第二波9月1日至12月31日）。每波活動紙本回饋每位會員限回饋一次， 101Pay回饋每卡限一次。會員持紙本三倍券來館消費，單筆滿3,000元，贈送1200點會員點數(價值300元)，回饋10%。會員綁定指定銀行卡並以101PAY消費，單筆滿3,000元，同樣贈送1200點會員點數(價值300元)，加碼回饋10%。

ATT 4 FUN與ATT 4 Recharge推出「滿千送萬加碼券」，首度將夜店納入館內優惠活動。圖／ATT集團提供
ATT 4 FUN與ATT 4 Recharge推出「滿千送萬加碼券」，首度將夜店納入館內優惠活動。圖／ATT集團提供
大江購物中心推出持聯名卡餐飲最高回饋23%。圖／大江購物中心提供
大江購物中心推出持聯名卡餐飲最高回饋23%。圖／大江購物中心提供
台北101購物中心首波三倍券優惠，紙本、行動支付各回饋10％。圖／台北101提供
台北101購物中心首波三倍券優惠，紙本、行動支付各回饋10％。圖／台北101提供

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