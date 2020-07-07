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獨家／女神全智賢、周冬雨最愛禦寒聖品 加拿大國寶級羽絨服品牌Canada Goose來台展店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
加拿大國寶級羽絨服品牌Canada Goose即將來台展店。圖／記者曾智緯攝影、摘自微博
加拿大國寶級羽絨服品牌Canada Goose即將來台展店。圖／記者曾智緯攝影、摘自微博

說到頂級羽絨服品牌，如果你還只認識Moncler，那就落伍了。號稱為「加拿大國寶」的Canada Goose可說是目前最受到明星藝人的愛戴，包括了大衛貝克漢、全智賢、周冬雨以及超模KK或是井柏然都是Canada Goose的粉絲，現在也即將進駐台灣，讓消費者不用到國外購買了。

加拿大國寶級羽絨服品牌Canada Goose剪裁時髦是許多藝人最愛。圖／摘自微博
加拿大國寶級羽絨服品牌Canada Goose剪裁時髦是許多藝人最愛。圖／摘自微博

Canada Goose是外套界的當紅炸子雞，與Moncler並稱為兩大羽絨衣霸主，堅持100%加拿大製造，而且超強的禦寒能力，是受到極地冒險家的認證。由Sam Tickle於1957年成立於加拿大多倫多，最一開始以功能性的戶外服飾起家。到了第三代Dani Reiss時代，才開始專心於製作羽絨衣，採用加拿大最頂級的「Hutterite白鴨絨」，並開啟了全品牌工序都在境內生產。於是在許多的電影，包括了「國家寶藏」、「明天過後」都能看到其產品身影，奠定極地外套第一品牌的訂位。

加拿大國寶級羽絨服品牌Canada Goose即將來台展店。圖／記者曾智緯攝影
加拿大國寶級羽絨服品牌Canada Goose即將來台展店。圖／記者曾智緯攝影

優秀的禦寒能力，加上時髦的剪裁，還曾經與不少時裝設計師推出聯名系列，也使得Canada Goose成為許多明星私下會穿用的羽絨外套品牌。在進軍亞洲市場許久後，未來將由代理商引進來台，首店就將落腳於新光三越百貨A9館一樓，與PRADA等精品競逐高端市場大餅。台灣首家的Canada Goose專賣店，佔地約65坪，據品牌表示將於8月中下旬開幕，至於其他細節仍在調整，不便對外透露。

Canada Goose優秀的禦寒能力，加上時髦的剪裁，還曾經與不少時裝設計師推出聯名系列。
Canada Goose優秀的禦寒能力，加上時髦的剪裁，還曾經與不少時裝設計師推出聯名系列。

品牌 加拿大 多倫多

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