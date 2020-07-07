只有3天！身份證「3個7」 銀座杏子豬排「新品享7折」

不要老想要吃到飽！行銷之所以難，不是你學得不夠、不是你經驗不夠、不是你預算不夠、也不是你商品力不夠。是你有選擇困難，假設要花一百萬元做行銷廣宣，想必要有短期業績提升、大量曝光、要有新客也要有回客、最好還要能建立品牌形象。多個不同方向的目標，有些目標可能還彼此矛盾，同時在多個方向拉扯的結果就是「停滯不前」，有限資源的過度分散，使得沒有一個目標能夠獲得足夠的資源。

2020-07-07 13:59