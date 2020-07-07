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只有3天！身份證「3個7」 銀座杏子豬排「新品享7折」
為慶祝來台7週年，銀座杏子豬排特別於7月7日等3個指定時段，推出限時慶祝方案。只要身份證字號有3個7，就可享「雙魚腰內豬排套餐」7折的折扣。
來自於日本的銀座杏子豬排，目前已經登台7年，在台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等主要城市均有分店，已累積21間門市。除了招牌的豬排料理外，亦也不斷推出季節性的商品，增添用餐新意。近期新推出的「雙魚腰內豬排」，即是將正是時令的竹筴魚，搭配上魚肉厚實的深海紅魚，以及低溫熟成的腰內豬排擔任主角，裹上麵包粉後酥炸上桌，再配上特製的塔塔醬，帶來海陸搭配的雙重滋味，每份420元。為慶祝登台7週年，7月7日、7月17日、7月27日等3天，民眾只要身份證字號中有3個「7」，就可享雙魚腰內豬排的7折優惠。
除了銀座杏子豬排外，王品旗下的「hot 7新鉄板料理」，同樣也於本月迎來7歲生日。即日起至7月31日期間，只要生日、身份證或是公司、住家門牌號碼中，任一項有「7」，於平日到店消費任2客「原塊新鉄板料理套餐」，就可享第2客77折的優惠。
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