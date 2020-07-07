F1 2020賽季復賽開跑 IWC Bell & ROSS腕表成場邊焦點

全世界疫情持續延燒、先前F1一級方程式賽車曾因疫情取消上半年多場大賽，並有巴林站、中國站在內多場賽事延期，但七月五日的奧地利站則成為後疫情時代的復賽首站，除了以音樂之都見稱，奧地利站也是紅牛車隊（RedBull）的車隊主場；而復賽後的首站成績最後由賓士（Mercedez）、法拉利（Ferrari）與賽點（Racing Point）車隊拿下冠軍、亞軍與季軍，但場邊車手所配戴的IWC與Bell & Ross腕表則成為意外的討論亮點。

Esteban Ocon與Daniel Ricciardo所屬的雷諾（Renault）車隊，本季以黑、黃兩色為車身，印象強烈而風格明快。而早在大賽開始前，法國籍的Esteban Ocon也在官方instagram頻道秀出照片並發文、躍躍欲試，同時手上並配戴了Bell&Ross與雷諾車隊今年最新合作的BR V3-94 R.S.20計時碼表，腕表的黑色表面搭配上黃色的內圈和計時大秒針，活力十足。

而呼聲極高的車手Lewis Hamilton與隊友Valtteri Bottas則同屬於由萬國表（IWC）贊助的賓士車隊。雖然復賽首站Hamilton重演上一季在奧地利站的意外，但Valtteri Bottas則不負車隊所託，順利拿下分站冠軍。IWC也迅速在官方Instagram宣傳了自家的驕傲、同時由Lewis Hamilton與隊友Valtteri Bottas配戴上手的Big Pilot大型飛行員腕表（Ref.IW5001001）。