快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

F1 2020賽季復賽開跑 IWC Bell & ROSS腕表成場邊焦點

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
奧地利站最後由賓士車隊車手Valtteri Bottas拿下分站冠軍，賽前Valtteri Bottas便配戴了IWC的Big Pilot腕表 (Ref. IW501001）。圖 / IWC提供。
奧地利站最後由賓士車隊車手Valtteri Bottas拿下分站冠軍，賽前Valtteri Bottas便配戴了IWC的Big Pilot腕表 (Ref. IW501001）。圖 / IWC提供。

全世界疫情持續延燒、先前F1一級方程式賽車曾因疫情取消上半年多場大賽，並有巴林站、中國站在內多場賽事延期，但七月五日的奧地利站則成為後疫情時代的復賽首站，除了以音樂之都見稱，奧地利站也是紅牛車隊（RedBull）的車隊主場；而復賽後的首站成績最後由賓士（Mercedez）、法拉利（Ferrari）與賽點（Racing Point）車隊拿下冠軍、亞軍與季軍，但場邊車手所配戴的IWC與Bell & Ross腕表則成為意外的討論亮點。

Esteban Ocon與Daniel Ricciardo所屬的雷諾（Renault）車隊，本季以黑、黃兩色為車身，印象強烈而風格明快。而早在大賽開始前，法國籍的Esteban Ocon也在官方instagram頻道秀出照片並發文、躍躍欲試，同時手上並配戴了Bell&Ross與雷諾車隊今年最新合作的BR V3-94 R.S.20計時碼表，腕表的黑色表面搭配上黃色的內圈和計時大秒針，活力十足。

而呼聲極高的車手Lewis Hamilton與隊友Valtteri Bottas則同屬於由萬國表（IWC）贊助的賓士車隊。雖然復賽首站Hamilton重演上一季在奧地利站的意外，但Valtteri Bottas則不負車隊所託，順利拿下分站冠軍。IWC也迅速在官方Instagram宣傳了自家的驕傲、同時由Lewis Hamilton與隊友Valtteri Bottas配戴上手的Big Pilot大型飛行員腕表（Ref.IW5001001）。

這只腕表雖非IWC與賓士車隊的聯名之作、屬長賣款式，但機芯具備防磁軟鐵內殼、比勒頓上鍊系統與七日長動能，一如在F1賽道上激烈交鋒時所需的豐沛能力，常伴車手腕間。

Mercedez F1車隊2020賽季的酷炫賽車，一如IWC腕表，成為車手馳騁賽道的重要夥伴。圖 / IWC提供。
Mercedez F1車隊2020賽季的酷炫賽車，一如IWC腕表，成為車手馳騁賽道的重要夥伴。圖 / IWC提供。
F1車手Esteban Ocon在官方instagram帳號配戴上Bell & Ross BR V3-94 R.S.20計時碼表，展現熱情活力。圖 / Bell & Ross提供。
F1車手Esteban Ocon在官方instagram帳號配戴上Bell & Ross BR V3-94 R.S.20計時碼表，展現熱情活力。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BR V3-94 R.S.20計時碼表，精鋼，自動上鍊機芯，43毫米，時間顯示，計時碼表，限量999只，16萬300元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BR V3-94 R.S.20計時碼表，精鋼，自動上鍊機芯，43毫米，時間顯示，計時碼表，限量999只，16萬300元。圖 / Bell & Ross提供。
2020賽季的雷諾F1車隊賽車以黑色為主體並飾以耀眼黃色，同樣運用在聯名的Bell & Ross腕表設計配色。圖 / Bell & Ross提供。
2020賽季的雷諾F1車隊賽車以黑色為主體並飾以耀眼黃色，同樣運用在聯名的Bell & Ross腕表設計配色。圖 / Bell & Ross提供。

腕表 疫情 車手

延伸閱讀

蘇富比香港春拍 獨一無二青金石勞力士領銜

F1／疫情後首開跑 奧地利開幕戰意外精彩 一共9輛賽車退賽！

F1／復賽首戰車神撞對手 紅牛車隊：已非首次

RICHARD MILLE金屬陶瓷腕表 硬派堪比鑽石 菲董也愛戴

相關新聞

北歐雪國童話 新古典主義演繹幸福空間

本案為位於台北市精華地段之新成屋，建築本身得天獨厚的前後兩排大面落地窗格局，提供了絕佳的天然採光，也因應屋主對於新古典古義以及北歐簡約風格的喜愛，L'atelierFantasia 繽紛室內設計團隊以最擅長的新古典主義風格結合令人感受如同北歐雪國童話般的暖白色調以及奶油灰，打造最適合一家四口的幸福空間，在淨白中仍能感受暖意。

F1 2020賽季復賽開跑 IWC Bell & ROSS腕表成場邊焦點

全世界疫情持續延燒、先前F1一級方程式賽車曾因疫情取消上半年多場大賽，並有巴林站、中國站在內多場賽事延期，但七月五日的奧...

史努比主題後背包 The Marc Jacobs配飾專賣店獨家上市

隨著刺激消費的振興券上路，許多時尚新店碰巧也選在此時熱鬧開幕，讓消費者可以有更多購物新選擇。Marc Jaocbs近日...

打開眾神的衣櫃 DIOR秋冬高級訂製服飄精靈仙氣

裁縫師肩挑DIOR時裝屋走進詭譎寧謐的森林，美人魚在溪澗中自在泅泳、納西瑟斯正顧影自憐…陳述著無憂無慮的寓言世界，DIO...

U值媒／千萬別老想要吃到飽！

不要老想要吃到飽！行銷之所以難，不是你學得不夠、不是你經驗不夠、不是你預算不夠、也不是你商品力不夠。是你有選擇困難，假設要花一百萬元做行銷廣宣，想必要有短期業績提升、大量曝光、要有新客也要有回客、最好還要能建立品牌形象。多個不同方向的目標，有些目標可能還彼此矛盾，同時在多個方向拉扯的結果就是「停滯不前」，有限資源的過度分散，使得沒有一個目標能夠獲得足夠的資源。

喬治傑生專賣店首進駐南台灣！北歐時尚與純淨生活美學

創立於百年的丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），以精湛工藝演繹獨特簡約的北歐美學，精緻細膩的珠寶及...

Tiffany捐近六千萬元！救助受疫情影響弱勢你也可盡力

新冠肺炎席捲全球至今，各地人們生活均受影響。為了協助受影響的弱勢族群、舒緩他們所受到的衝擊，美國精品品牌Tiffany ...

大Logo就是潮！AAPE大玩美式街頭文化、Levi's重塑品牌經典

大Logo總是不退流行，今年夏天Levi's再度推出Serif Logo T恤，翻玩標誌重塑品牌經典。而A Bathin...

有戲看！寶齊萊 百年靈相繼宣布八月日內瓦GWD新品再發

雖然新冠疫情仍在全世界延燒，但近期瑞士鐘表產業的最新消息是，先前曾宣佈可能會於八月舉辦的Geneva Day，已定名為G...

國際疫情嚴峻 「Les 3G 三面情人」演唱會二度延期

原定七月底在台北國父紀念館舉辦的法語音樂劇巨星演唱會「Les 3G 三面情人」，因新冠肺炎國際疫情仍未完全緩解，今（7/6）主辦單位聯合數位文創宣布演出日期將延至2021年上半年。

晚上11點才賣！麥當勞「深夜雞塊套餐」還加碼麥脆雞腿

了解到民眾吃宵夜的需求提高，麥當勞「歡樂送」自7月8日起，首度限時推出2款「深夜10塊雞塊餐」快閃套餐，內含有10塊麥克...

訪谷關星野 奢華度假

國內旅遊市場今夏熱到不行，目前連最頂級的台中谷關星野虹夕諾雅飯店也一位難求。聯合報系有行旅推出的「谷關星野頂級奢華渡假之...

熱門新聞

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

你是41連槓的終結者嗎？威力彩獎號出爐 獎金上看13億

手刀去買！威力彩狂飆13億 星座專家曝3大星座最有中獎運

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

媽連上6天班沒時間陪孩子 孩掏出四百塊：可以買你半天嗎

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」升空一圈下機可買免稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。