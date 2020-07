史努比主題後背包 The Marc Jacobs配飾專賣店獨家上市

隨著刺激消費的振興券上路,許多時尚新店碰巧也選在此時熱鬧開幕,讓消費者可以有更多購物新選擇。Marc Jaocbs近日就在台北101推出全台首間的The Marc Jacobs配飾專賣店,以都會摩登風格裝璜,主要販售「The」系列主題性的包款、皮件和飾品,絕對是「配件控」今年夏天必逛櫃點!

The Marc Jacobs是Marc Jacobs在去年打造出的全新商品線,從時代、音樂、藝術和流行文化中攝取設計靈感,希望旗下每個單品都可以為穿搭增添獨特性格。這次新登場的專賣店,除了販售多款式的包包之外,更特別獨家販售史努比Peanuts家族塗鴉後背包,輕巧實用的白色尼龍材質後背包印上滿版的彩色Peanuts家族人物印花,包括查理布朗、史努比、糊塗塔克和莎莉、奈勒斯等人,可愛又逗趣。