史努比主題後背包 The Marc Jacobs配飾專賣店獨家上市

隨著刺激消費的振興券上路，許多時尚新店碰巧也選在此時熱鬧開幕，讓消費者可以有更多購物新選擇。Marc Jaocbs近日就在台北101推出全台首間的The Marc Jacobs配飾專賣店，以都會摩登風格裝璜，主要販售「The」系列主題性的包款、皮件和飾品，絕對是「配件控」今年夏天必逛櫃點！

The Marc Jacobs是Marc Jacobs在去年打造出的全新商品線，從時代、音樂、藝術和流行文化中攝取設計靈感，希望旗下每個單品都可以為穿搭增添獨特性格。這次新登場的專賣店，除了販售多款式的包包之外，更特別獨家販售史努比Peanuts家族塗鴉後背包，輕巧實用的白色尼龍材質後背包印上滿版的彩色Peanuts家族人物印花，包括查理布朗、史努比、糊塗塔克和莎莉、奈勒斯等人，可愛又逗趣。