打開眾神的衣櫃 DIOR秋冬高級訂製服飄精靈仙氣

裁縫師肩挑DIOR時裝屋走進詭譎寧謐的森林，美人魚在溪澗中自在泅泳、納西瑟斯正顧影自憐…陳述著無憂無慮的寓言世界，DIOR發表以神話為靈感的概念電影，成為2020秋冬高級訂製服系列的索引，交錯出創意總監Maria Grazia Chiuri以超現實主義、寓言及品牌高訂歷史精粹的總結，表現似若有終、或其實無盡停擺的時光序言，也打開了眾神的衣櫃。

Maria Grazia Chiuri將煉金術的魔法，展現在服裝之上，隱喻意象、形體之間的轉換，也是在夢想與真實之間勾勒的藝術情境，呈現在服裝發表的造型圖中，她以「超現實主義的影像試圖賦予不可見的事物一種可視的存在。我對於這些伴隨神秘及魔法而來的未來不確定性感到著迷。」揭示秋冬高級訂製服的設計理念。一如既往，她也以時代女性的肖像作為謬思，包括曾擔任戰地記者的美國模特兒暨攝影師Lee Miller、畢卡索的戀人Dora Maar及法國畫家超現實主義畫家Jacqueline Lamba，因為她們美麗容貌的背後，蘊藏的是藝術家與超現實主義工作者的視野，也捍衛著女性意識；Maria Grazia Chiuri加入了時間的變因，讓秋冬高訂展現接連、調和自然與蛻變的元素，例如絢麗的紅色系漸層，像珊瑚在海洋波光中的漸變色彩，墨西哥藝術家Lenora Carrington及達達主義畫家Dorothea Tanning所繪製的畫作，也得以在裙襬上延續光影流瀉的夢境。

全新訂製的微型人台，用以表現超現實主義下的女性肢體，藝術家Cindy Sherman在她的首部影像作品中就運用了這些奇幻道具，也有精緻紙娃娃的意象，包括日間套裝、採用男裝面料打造充滿立體結構與建築線條的Bar Jacket、宛如古代廟宇神祇形象的褶襉大衣，皆以微型時裝模特兒重塑高訂服裝的線條剪影。

【概念電影宛如神話史詩】

DIOR 2020秋冬高級訂製服概念電影由義大利異色童話導演Matteo Garrone掌鏡，他表示，「因為我對身體線條的執念，讓電影裡充滿了肉慾、情慾、渴望與光線。」呼應時尚亦復如是，與身體息息相關，並擁抱慾望的概念。他將精美的華服置於外型宛如時裝屋的蒙田30號行李箱內，這正是DIOR的發跡地址，電影場景令人想起羅馬詩人奧維德的「變形記」，自戀的水仙納西瑟斯（Narcissus）、寧芙（Nymphs）女神都在故事之中，將神話結合超現實主義，解構眼睛所見、心之所繫。

在魔幻秘境中，迷你高訂作品就藏在箱中，流連於詩歌般的浪漫仙境，也象徵DIOR的夢幻之旅成真。配樂來自作曲家兼指揮家Paolo Buonvino的創作，靈感來自已逝法國前衛作曲家Erik Satie的曲目，音樂融入了義大利南部的旋律，洋溢神話色彩，也向高級訂製服精神象徵的巴黎致敬。

█DIOR 2020秋冬高級訂製服概念電影