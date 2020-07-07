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打開眾神的衣櫃 DIOR秋冬高級訂製服飄精靈仙氣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR以超現實主義的概念發表2020秋冬高級訂製服。圖／DIOR提供
DIOR以超現實主義的概念發表2020秋冬高級訂製服。圖／DIOR提供

裁縫師肩挑DIOR時裝屋走進詭譎寧謐的森林，美人魚在溪澗中自在泅泳、納西瑟斯正顧影自憐…陳述著無憂無慮的寓言世界，DIOR發表以神話為靈感的概念電影，成為2020秋冬高級訂製服系列的索引，交錯出創意總監Maria Grazia Chiuri以超現實主義、寓言及品牌高訂歷史精粹的總結，表現似若有終、或其實無盡停擺的時光序言，也打開了眾神的衣櫃。

Maria Grazia Chiuri將煉金術的魔法，展現在服裝之上，隱喻意象、形體之間的轉換，也是在夢想與真實之間勾勒的藝術情境，呈現在服裝發表的造型圖中，她以「超現實主義的影像試圖賦予不可見的事物一種可視的存在。我對於這些伴隨神秘及魔法而來的未來不確定性感到著迷。」揭示秋冬高級訂製服的設計理念。一如既往，她也以時代女性的肖像作為謬思，包括曾擔任戰地記者的美國模特兒暨攝影師Lee Miller、畢卡索的戀人Dora Maar及法國畫家超現實主義畫家Jacqueline Lamba，因為她們美麗容貌的背後，蘊藏的是藝術家與超現實主義工作者的視野，也捍衛著女性意識；Maria Grazia Chiuri加入了時間的變因，讓秋冬高訂展現接連、調和自然與蛻變的元素，例如絢麗的紅色系漸層，像珊瑚在海洋波光中的漸變色彩，墨西哥藝術家Lenora Carrington及達達主義畫家Dorothea Tanning所繪製的畫作，也得以在裙襬上延續光影流瀉的夢境。

全新訂製的微型人台，用以表現超現實主義下的女性肢體，藝術家Cindy Sherman在她的首部影像作品中就運用了這些奇幻道具，也有精緻紙娃娃的意象，包括日間套裝、採用男裝面料打造充滿立體結構與建築線條的Bar Jacket、宛如古代廟宇神祇形象的褶襉大衣，皆以微型時裝模特兒重塑高訂服裝的線條剪影。

【概念電影宛如神話史詩】

DIOR 2020秋冬高級訂製服概念電影由義大利異色童話導演Matteo Garrone掌鏡，他表示，「因為我對身體線條的執念，讓電影裡充滿了肉慾、情慾、渴望與光線。」呼應時尚亦復如是，與身體息息相關，並擁抱慾望的概念。他將精美的華服置於外型宛如時裝屋的蒙田30號行李箱內，這正是DIOR的發跡地址，電影場景令人想起羅馬詩人奧維德的「變形記」，自戀的水仙納西瑟斯（Narcissus）、寧芙（Nymphs）女神都在故事之中，將神話結合超現實主義，解構眼睛所見、心之所繫。

在魔幻秘境中，迷你高訂作品就藏在箱中，流連於詩歌般的浪漫仙境，也象徵DIOR的夢幻之旅成真。配樂來自作曲家兼指揮家Paolo Buonvino的創作，靈感來自已逝法國前衛作曲家Erik Satie的曲目，音樂融入了義大利南部的旋律，洋溢神話色彩，也向高級訂製服精神象徵的巴黎致敬。

█DIOR 2020秋冬高級訂製服概念電影

Bar Jacket的經典剪裁搭襯超現實風格而饒富趣味
Bar Jacket的經典剪裁搭襯超現實風格而饒富趣味
2020秋冬重現DIOR高級訂製服的經典輪廓。圖／DIOR提供
2020秋冬重現DIOR高級訂製服的經典輪廓。圖／DIOR提供
概念電影中出現的寧芙女神出沒於山林、原野、泉水、大海等地。圖／DIOR提供
概念電影中出現的寧芙女神出沒於山林、原野、泉水、大海等地。圖／DIOR提供
精美的華服置於外型宛如時裝屋的蒙田30號行李箱內。圖／DIOR提供
精美的華服置於外型宛如時裝屋的蒙田30號行李箱內。圖／DIOR提供
DIOR以微型人台發表2020秋冬高級訂製服
DIOR以微型人台發表2020秋冬高級訂製服
2020秋冬高級訂製服微型作品為全手工縫製，讚頌高級訂製服的美學創意。圖／DIOR提供
2020秋冬高級訂製服微型作品為全手工縫製，讚頌高級訂製服的美學創意。圖／DIOR提供
典雅而低調的迪奧灰是1946年迪奧先生選定裝飾蒙田大道30號的顏色，Maria Grazia Chiuri藉此致敬。圖／DIOR提供
典雅而低調的迪奧灰是1946年迪奧先生選定裝飾蒙田大道30號的顏色，Maria Grazia Chiuri藉此致敬。圖／DIOR提供
義大利異色童話導演Matteo Garrone在電影中表現肉慾、情慾、渴望與光線。圖／DIOR提供
義大利異色童話導演Matteo Garrone在電影中表現肉慾、情慾、渴望與光線。圖／DIOR提供
藝術家畫作，在裙襬上延續光影流瀉的超現實夢境。圖／DIOR提供
藝術家畫作，在裙襬上延續光影流瀉的超現實夢境。圖／DIOR提供
裙襬上的超現實藝術畫作帶有神話的迷離夢幻。圖／DIOR提供
裙襬上的超現實藝術畫作帶有神話的迷離夢幻。圖／DIOR提供
DIOR 2020秋冬高級訂製服的發表伴隨概念電影的呈現。圖／DIOR提供
DIOR 2020秋冬高級訂製服的發表伴隨概念電影的呈現。圖／DIOR提供

電影 義大利 藝術家

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