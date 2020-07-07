喬治傑生專賣店首進駐南台灣！北歐時尚與純淨生活美學

創立於百年的丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），以精湛工藝演繹獨特簡約的北歐美學，精緻細膩的珠寶及生活居家精品深受全球品味人士喜愛。2020年仲夏時節，喬治傑生生活精品正式進駐新光三越台南新天地西門店B1F，成為南台灣首家生活精品門市。歡慶開幕，即日起至2020年7月31日止，開幕期間蒞臨門市消費，即享有獨家專屬優惠，同時消費滿5,000元，加贈喬治傑生品牌筆記本乙份。

喬治傑生全新的新光三越台南新天地西門店B1精品門市，沿襲北歐簡約風格，以充滿質感的黑白色系為主視覺，大幅落地風格攝影圖像傳遞北歐慢活氛圍。開放式的層架與優雅的S型長桌，配襯居家生活精品兼具實用與美感的設計。歡慶生活精品門市開幕，更精選生活居家系列精品，及出自工藝巧匠之手的年度復刻珠寶鍊墜，以優雅的斯堪的納維亞風格，讓藝術品味自然融入生活當中。 喬治傑生南台灣首家生活精品專賣店於新光三越台南新天地開幕。圖／喬治傑生提供 GEROG JENSEN BERNADOTTE系列置物碗，3,300元。圖／喬治傑生提供 GEROG JENSEN BERNADOTTE系列鏡面拋光不銹鋼保溫壺保溫壺，7,500元。圖／喬治傑生提供 喬治傑生南台灣首家生活精品專賣店於新光三越台南新天地開幕。圖／喬治傑生提供 GEORG JENSEN 2000 Heritage年度純銀黑瑪瑙鍊墜，8,000元。圖／喬治傑生提供 GEORG JENSEN WINE BAR系列醒酒器，5,000元。圖／喬治傑生提供 GEORG JENSEN BERNADOTTE系列鏡面拋光不銹鋼高腳置物皿，8,700元。圖／喬治傑生提供 GEORG JENSEN 2000 Heritage年度純銀石榴晶鍊墜，8,000元。圖／喬治傑生提供 喬治傑生南台灣首家生活精品專賣店於新光三越台南新天地開幕。圖／喬治傑生提供