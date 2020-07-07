社會企業跨界合作 藝術、心輔犬課程開發特殊兒童潛能

聯新國際醫院與桃園市政府青年事務局、社會企業跨界合作開辦「藝術啟發」、「心輔犬兒童情緒同理」系列課程，以藝術與動物療育方式幫助妥瑞症、亞斯伯格症、情緒障礙及學習障礙的特殊孩童開發潛能。

跨界合作成員包括唯妥We TIC社會企業公司、青年事務局、台灣文化藝術公益協會、台灣心輔犬培育團隊，由醫師與畫家、動物療育師跟毛小孩聯手開辦藝術與動物療育潛能開發課程。

唯妥社會企業創辦人薛常威是聯新國際醫院小兒科主任醫師，他指出有的名人如賈伯斯有閱讀障礙，比爾蓋茲則被認為有亞斯伯格症，但他們的成就和影響力卻撼動全世界。特殊孩童可能擁有另類傑出的才能專長，不該被埋沒，需要社會多給予關懷支持與包容。

這次針對特殊孩童開辦藝術啟發、心輔犬兒童情緒同理課程，7月11日上午9至12點舉辦說明會，地點在聯新國際醫院第五會議室，由薛常威醫師主持，青年局長顏蔚慈擔任貴賓，對潛能開發有興趣的家長免費參加，現場以面對面形式，帶領家長認識和分享藝術治療、動物治療，還有互動交流。

潛能開發課程採收費方式，招收6至12歲的孩童，藝術啟發繪畫課程每周上課3小時，為期20周，桃園場第一梯次自8月8日於每周六下午在聯新國際醫院上課；台北場預定9月中旬開課。「心輔犬兒童情緒同理課程」8月3日開課，每次2小時，上課地點於中壢區環北路的桃園青年指揮部。

藝術啟發繪畫班課程主題包括基礎繪畫養成、自我認知開發、藝術型態認知、手的操作及空間認知、環境的觀察及描繪等，以理論教學搭配實作演練，並且注重孩童彼此的互動。

台灣心輔犬培育團隊是社會企業公司，這次的課程是藉由對狗狗的關愛、照顧與互動，處理孩子的情緒障礙、過動及情感障礙，讓孩子跟狗狗相處的經驗，能應用到日常生活中與他人相處。