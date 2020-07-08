好評不斷再加場巡迴 追夢音樂劇《台灣有個好萊塢》首登高雄衛武營

2020年初，瘋戲樂工作室連續兩週共十場於臺北國家戲劇院演出的蝦趴促咪音樂劇《台灣有個好萊塢》，演出期間造成戲劇圈、音樂圈、與各界媒體人士的廣大迴響。終於，今年夏天也要在高雄衛武營登台演出！

由知名音樂製作人、三金常客王希文領銜，瘋戲樂工作室音樂劇《台灣有個好萊塢》，集合影視大咖苗可麗、孫可芳、羅北安、管罄與實力派音樂劇演員林玟圻、林家麒、竺定誼、劉廷芳、蔡邵桓等，帶領觀眾重返1960年，有著「台灣好萊塢」之稱的北投台語片場，喚起跨世代的追夢記憶。今日的年輕創作者熱情追夢，當年的創作者勇敢造夢，不論哪一個時代，有夢想、有懷抱的人們，都曾經歷過追尋夢想途中那些快樂、挫折與掙扎。劇中以電影產業為背景，看男女主角孫可芳、林玟圻如何在現實與理想裡，努力找到自己的路，發出自己的聲音。

「夢想是甘中帶苦，生活是苦中帶甘。」劇中觸動人心的歌曲與熱血的情節，將《台灣有個好萊塢》帶上第56屆金馬獎舞台，成為典禮開場演出，廣受各界矚目。而在2020年初連續兩週共計十場的國家戲劇院演出，有眾多藝文界人士、藝人歌手及樂團到場支持並推薦，甚至也有多位觀眾二刷三刷，以行動表現對於《台灣有個好萊塢》音樂劇的喜愛！也承諾今年夏天於高雄衛武營的演出也絕不缺席。

音樂劇《台灣有個好萊塢》即將於高雄衛武營演出。圖／瘋戲樂工作室提供

《台灣有個好萊塢》由瘋戲樂工作室藝術總監王希文一人「分飾三角」，同時擔任作曲、音樂執導；對於這次要帶領瘋戲樂工作室巡迴演出，他表示：『這次瘋戲樂在台中高雄各開了三場，帶著當初時我們收到的掌聲與回饋，希望跟中南部的朋友分享，對我們來說，能創作、能進劇場、能在台上把我們的感動傳遞給觀眾，就是最幸福的事。』《台灣有個好萊塢》即將於高雄衛武營熱情演出，在2020年夏天，帶領大家一起看看屬於台灣電影的時代風華，一起熱血、勇敢追夢。購票詳情請洽 udn售票網 與 瘋戲樂工作室臉書粉絲專頁 。

《台灣有個好萊塢》

演出時間｜2020年7月25日至26日

演出地點｜高雄衛武營。

演出場次｜共三場。7/25（六）14:30、19:30。7/26（日）14:30。

演出票價｜3000、2600、2200、1800、1500、1200、800

主辦單位｜瘋戲樂工作室、瘋戲樂藝術製作股份有限公司

共同主辦｜衛武營國家藝術文化中心、聯合數位文創udnFunLife

協辦單位｜國家電影及視聽文化中心





2020 TAIWAN TOP 演藝團隊

作 曲｜王希文

作 詞｜呂筱翊、許孟霖

編 劇｜許孟霖

編劇協力｜呂筱翊

導 演｜楊景翔

編 舞｜張洪誠

音樂執導｜王希文

台語轉譯｜盧義雄

戲劇顧問｜吳政翰

文本開發顧問｜蔡顗禾

故事原型授權｜瀚草影視文化事業股份有限公司

故事發想｜馮勃棣

演員｜林玟圻、林家麒、竺定誼、周家寬、苗可麗、孫可芳、許照慈、曾志遠、曾歆雁、詹馥瑄、管罄、蔡邵桓、蔡恩霖、劉廷芳、謝孟庭、顏辰歡、羅北安