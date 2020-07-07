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Tiffany捐近六千萬元！救助受疫情影響弱勢你也可盡力

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany Infinity 18K金耳環，21,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity 18K金耳環，21,000元。圖／Tiffany & Co.提供

新冠肺炎席捲全球至今，各地人們生活均受影響。為了協助受影響的弱勢族群、舒緩他們所受到的衝擊，美國精品品牌Tiffany & Co.推出Tiffany Infinite Strength活動，自即日起至8月31日止，凡於這段期間全球販售的Tiffany Infinity系列珠寶銷售獲利將全數捐予國際人道組織CARE，用於協助受COVID-19疫情影響的弱勢族群，Tiffany & Co.並承諾投入資金至少200萬美元（約台幣5888萬元）。

Tiffany Infinity系列珠寶的設計以連綿纏繞的無限圖騰，象徵人與人之間不受時間撼動的連結。此次參與Tiffany Infinite Strength活動的Tiffany Infinity系列作品共計38款，包括以白金、黃金與玫瑰金、鉑金及純銀等材質打造的手鍊、戒指、耳環與鍊墜等，部分款式為鑽石鑲嵌，價格從新台幣5,500元起至20萬8,000元不等。

創立於1945年的國際人道組織CARE，長期於國際間致力於維護人格尊嚴、期能消除全球貧困問題。Tiffany此次合作盼能協助多達8萬人解決迫切需求，彌補因拿不到工資而造成的差距，獲得更多的金融風險抵抗力，為小型企業提供財務持續運作，以及提升開發中國家女性的力量。

Tiffany & Co.宣布展開Tiffany Infinite Strength活動，協助受疫情影響的全球弱勢。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany & Co.宣布展開Tiffany Infinite Strength活動，協助受疫情影響的全球弱勢。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity 18K白金鑲鑽手環，20萬8,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity 18K白金鑲鑽手環，20萬8,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity純銀手鍊，9,500元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity純銀手鍊，9,500元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity 18K金鑲鑽戒指，85,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity 18K金鑲鑽戒指，85,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity鉑金鑲鑽項鍊，83,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity鉑金鑲鑽項鍊，83,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity純銀與18K玫瑰金手環，30,500元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity純銀與18K玫瑰金手環，30,500元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity純銀項鍊迷你款，5,500元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity純銀項鍊迷你款，5,500元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity 18K玫瑰金項鍊，39,000元。圖／Tiffany & Co.提供
Tiffany Infinity 18K玫瑰金項鍊，39,000元。圖／Tiffany & Co.提供

Tiffany 珠寶 新冠肺炎

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