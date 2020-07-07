Tiffany捐近六千萬元！救助受疫情影響弱勢你也可盡力

新冠肺炎席捲全球至今，各地人們生活均受影響。為了協助受影響的弱勢族群、舒緩他們所受到的衝擊，美國精品品牌Tiffany & Co.推出Tiffany Infinite Strength活動，自即日起至8月31日止，凡於這段期間全球販售的Tiffany Infinity系列珠寶銷售獲利將全數捐予國際人道組織CARE，用於協助受COVID-19疫情影響的弱勢族群，Tiffany & Co.並承諾投入資金至少200萬美元（約台幣5888萬元）。

Tiffany Infinity系列珠寶的設計以連綿纏繞的無限圖騰，象徵人與人之間不受時間撼動的連結。此次參與Tiffany Infinite Strength活動的Tiffany Infinity系列作品共計38款，包括以白金、黃金與玫瑰金、鉑金及純銀等材質打造的手鍊、戒指、耳環與鍊墜等，部分款式為鑽石鑲嵌，價格從新台幣5,500元起至20萬8,000元不等。