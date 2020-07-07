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大Logo就是潮！AAPE大玩美式街頭文化、Levi's重塑品牌經典

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Levi's再度推出Serif Logo T恤，翻玩標誌重塑品牌經典，並且注入更多新元素。圖／Levi's提供
Levi's再度推出Serif Logo T恤，翻玩標誌重塑品牌經典，並且注入更多新元素。圖／Levi's提供

大Logo總是不退流行，今年夏天Levi's再度推出Serif Logo T恤，翻玩標誌重塑品牌經典。而A Bathing Ape的副線品牌AAPE by A Bathing Ape（簡稱AAPE）則與Tommy Jeans聯名，從90年代的街頭風格中汲取靈感，也創造了一系列有鮮明Logo的單品。

Levi's再度推出Serif Logo T恤，翻玩標誌重塑品牌經典，並且注入更多新元素。圖／Levi's提供
Levi's再度推出Serif Logo T恤，翻玩標誌重塑品牌經典，並且注入更多新元素。圖／Levi's提供

即使只是Logo的設計，Levi's也能玩出新的創意，今年夏天有別於以往的大膽用色，在上衣的部份採用基本黑、白色外，也特別推出了墨綠和湖水藍等色調的款式。而Levi's今年亦在招牌的Serif Logo字樣上用多彩的方式來呈現，還打造全新女性專屬的短版坦克背心。而近年備受歡迎的露營活動，Levi's也有相對應設計的Logo T恤，大玩創意將夏日的花卉與植物等意象融入；以及同樣為女生創造專屬的微短版方正剪裁，在穿搭時更為顯瘦。

A Bathing Ape的副線品牌則與Tommy Jeans聯名，從90年代的街頭風格中汲取靈感，創造了一系列有鮮明Logo的單品。圖／I.T提供
A Bathing Ape的副線品牌則與Tommy Jeans聯名，從90年代的街頭風格中汲取靈感，創造了一系列有鮮明Logo的單品。圖／I.T提供

AAPE與Tommy Jeans攜手推出2020聯名系列，兩個潮流品牌從90年代的街頭風格中汲取靈感，共同創作Polo衫、牛仔外套、T恤、鞋款、配飾等等。為了保留Tommy Jeans精神，聯名系列將著名的紅、白、藍配色與AAPE 「Moon Face」Logo以及獨特的迷彩圖案融合在一起。還借鑒了的嘻哈和街頭風格文化元素，打造一系列厚底、撞色運動鞋和帽子作為配飾，加入招牌的旗標彰顯聯名系列的獨特。

AAPE by A Bathing Ape與Tommy Jeans聯名系列運動鞋7,199元。圖／I.T提供
AAPE by A Bathing Ape與Tommy Jeans聯名系列運動鞋7,199元。圖／I.T提供

AAPE by A Bathing Ape與Tommy Jeans聯名系列T恤2,679元。圖／I.T提供
AAPE by A Bathing Ape與Tommy Jeans聯名系列T恤2,679元。圖／I.T提供

Levi's Serif Logo女款短版T恤1,290元。圖／Levi's提供
Levi's Serif Logo女款短版T恤1,290元。圖／Levi's提供

Levi's熱帶印花Serif Logo女款T恤1,190元。圖／Levi's提供
Levi's熱帶印花Serif Logo女款T恤1,190元。圖／Levi's提供

AAPE by A Bathing Ape與Tommy Jeans聯名系列棒球帽1,919元。圖／I.T提供
AAPE by A Bathing Ape與Tommy Jeans聯名系列棒球帽1,919元。圖／I.T提供

Levi's Serif Logo白T恤1,090元。圖／Levi's提供
Levi's Serif Logo白T恤1,090元。圖／Levi's提供

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