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有戲看！寶齊萊 百年靈相繼宣布八月日內瓦GWD新品再發
雖然新冠疫情仍在全世界延燒，但近期瑞士鐘表產業的最新消息是，先前曾宣佈可能會於八月舉辦的Geneva Day，已定名為Geneva Watch Days（GWD），並將包含寶齊來（Carl F. Bucherer）、百年靈（Breitling）、雅典（Ulysse Nardin）、芝柏（Giard Perregaux）、獨立製表品牌如MB&F、De Bethune、URWERK、H.Moser & Cie等多個品牌，以有別以往的大型展會，在各自品牌專賣店上接待貴賓、媒體與經銷商，於八月26-29日於瑞士日內瓦舉辦。
其中寶齊萊CEO Sascha Moeri便表示，「品牌密切關注新型冠狀病毒的傳播，並在封鎖禁令期間，會遵守政府機構倡導準則，」並表達將在八月以新概念展示2020年的全新表款。其他參與GWD的品牌中，百年靈已於四月底在網路發表完整2020全系列新品，雅典、芝柏也都零星在網路發表新品，也由於目前瑞士尚未對台灣開放邊境，至截稿為止所知，參展品牌並未邀請媒體或經銷商前往，八月下旬的發表，仍將以網路雲端的方式，同步進行。
當全世界因疫情大幅改變生活型態與價值觀的同時，GWD雖採取小規模、降低群聚的發表，但少了亞洲媒體的現場取材、新品發表的規模未知，並將以歐洲、美洲的參訪者為主體時，展會能發揮何等的宣傳與業績效益？各品牌發表的創意精彩程度為何？答案或要等到八月26日開展之後，自會明朗。
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