晚上11點才賣！麥當勞「深夜雞塊套餐」還加碼麥脆雞腿

了解到民眾吃宵夜的需求提高，麥當勞「歡樂送」自7月8日起，首度限時推出2款「深夜10塊雞塊餐」快閃套餐，內含有10塊麥克雞塊與配餐，還可任搭6塊麥克鷄塊或麥脆鷄腿，享受深夜吃炸物的美好時光。

本次麥當勞的「深夜10塊雞塊餐」於7月8日至7月26日的晚間11點至次日清晨3點販售，限時19天。以10塊麥克雞塊為主角，搭配大薯與33元的飲料，民眾還可自行搭配「6塊麥克雞塊」或是「麥脆雞腿」，夜貓價178元。業者表示，等同10塊雞塊經典餐加價19元，就能升級大薯，同時獲得6塊麥克雞塊或1塊麥脆雞腿，最多可省63元。

麥當勞也表示，此方案需透過麥當勞歡樂送訂購，Uber Eats、foodpanda、有無外送等平台訂餐均不適用。而除了深夜10塊雞塊餐活動之外，麥當勞近期也回歸推出「森永牛奶糖冰炫風」，自7月22日起，還有全新口味的「森永海鹽牛奶糖冰炫風」，以獨特的海鹽焦糖顆粒，融入香醇的森永牛奶糖醬與奶香冰淇淋，打造鹹甜融合的滋味，兩款售價均為65元，限時供應至10月27日。