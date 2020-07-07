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流年不順？貓小姐Ms.Cat扭蛋公仔組「算命喵仔」來幫你指點迷津

聯合新聞網 / 聯合數位文創
貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔「算命喵仔」。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔「算命喵仔」。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供

貓奴們又要尖叫了！流年不順、桃花不開、金錢不來，這時候就是需要來一組「算命喵仔」扭蛋公仔！聯合數位文創旗下台灣貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，首次與夥伴玩具合作，推出扭蛋公仔，貓咪們變身成可愛算命仙，正經八百又帶點ㄎㄧㄤ的表情，預購消息一曝光，便吸引粉絲爭相詢問。

深受貓奴喜愛的貓小姐Ms.Cat，出版過《浮世貓繪》、《台灣貓日子》等繪本，喜歡開貓玩笑，將你我熟悉的生活場景，變成貓咪們專屬的日常生活，溫柔又不失幽默的畫風，讓看畫者都能會心一笑。

公仔造型選自貓小姐Ms.Cat繪本作品《台灣貓日子》，將夜市常見的算命攤擬「貓」化，對貓生充滿問號的喵仔們：地獄倒楣喵、發大財喵、求桃花宅喵，個個面露愁容、滿臉困惑，經過夜市遇到鐵口直斷、神機妙算的貓半仙，當然要坐下來請求指點迷津一番。

無論是貓口直斷的風水大師、摸摸貓手就能得知未來的摸骨半仙、專看貓掌肉墊的貓掌神算，每隻貓都將算命仙的神情展現的維妙維肖，尤其是摸骨半仙嘴邊那抹鬍子，看起來特別靈驗神準，粉絲紛紛留言詢問：「算一次要多少罐罐」。

「算命喵仔」扭蛋公仔預計2020年11月底上市，一套6組，隨扭蛋附贈復古椅子、DIY算命桌與場景小海報，對未來迷惘、需要指點迷津、趨吉避兇嗎？趕快收藏一整套，讓「算命喵仔」們幫你轉轉好運吧。更多最新消息請上「貓小姐Ms.Cat」Facebook粉絲專頁。

貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔，「算命喵仔」一套6隻，現正預購中。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔，「算命喵仔」一套6隻，現正預購中。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓咪們變身成可愛算命仙，正經八百又帶點ㄎㄧㄤ。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓咪們變身成可愛算命仙，正經八百又帶點ㄎㄧㄤ。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
隨扭蛋附贈復古椅子、DIY算命桌與場景小海報。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
隨扭蛋附贈復古椅子、DIY算命桌與場景小海報。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔，「算命喵仔」一套6隻，現正預購中。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔，「算命喵仔」一套6隻，現正預購中。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔，「算命喵仔」一套6隻，現正預購中。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat 首次推出扭蛋公仔，「算命喵仔」一套6隻，現正預購中。圖／夥伴玩具、聯合數位文創提供

貓咪 夜市 發大財

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