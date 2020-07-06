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氣泡水商機破10億 drinkmate、sodastream氣泡水機比拚
感覺才剛進入夏季，氣溫就一直飆破新高，炎炎夏日來一杯冰涼氣泡水，可說是最健康無負擔的消暑方式。台灣氣泡水商機在2019年已飆破10億元大關，不只各家飲料品牌紛紛推出氣泡飲，相對環保、讓人在家隨時隨地都能來一杯氣泡飲的氣泡水機也成為當紅熱賣商品。
來自美國drinkmate纖體氣泡機，最新推出超夢幻的迷你版G258 Mini，擁有精巧可愛的造型與草莓牛奶、奶油白2款台灣限量夢幻色，更打破一般氣泡機只能打水的限制，透過專利噴頭設計，可適用任何飲品，直接將蔬果水、含糖飲料注入二氧化碳氣體，清潔也超方便。不需插電、機身不到600克、可單手按壓操作的輕巧便利性，外出野餐、露營也能輕鬆帶著使用。drinkmate纖體氣泡機瓶蓋還擁有兩段式專利洩壓設計，可避免打開時飲料爆衝，尤其製作含糖飲料氣泡飲，除了建議裝入瓶中的份量減少50ml之外，打氣完成後可先打開第一段，等聽到一聲長長的療癒洩氣聲響，靜置1～2分鐘後，再完全打開瓶蓋飲用。
而由恆隆行代理的氣泡水機品牌sodastream歡慶登台10週年，宣布與LINE FRIENDS攜手推出10週年限量款紀念氣泡水機以及專用水瓶，超萌的熊大、兔兔都出現在氣泡水機上，透過靜電機身貼，隨心所欲打造時尚又可愛的熊大兔兔氣泡水機，手繪風格的500ml專用水瓶，更方便使用者隨身攜帶享受暢快氣泡。另外，流線型機身外觀，單手即可輕鬆操作，不必插電，即具有自動扣瓶、洩壓設計的sodastream SPIRIT系列氣泡水機，也將於8月中在台灣推出夏日小清新限定新色，共有珊瑚橘、抹茶拿鐵、銀河灰3款相當獨特的色彩，搭配同色系專用水瓶，為夏日注入沁涼視覺享受。
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