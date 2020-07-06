氣泡水商機破10億 drinkmate、sodastream氣泡水機比拚

感覺才剛進入夏季，氣溫就一直飆破新高，炎炎夏日來一杯冰涼氣泡水，可說是最健康無負擔的消暑方式。台灣氣泡水商機在2019年已飆破10億元大關，不只各家飲料品牌紛紛推出氣泡飲，相對環保、讓人在家隨時隨地都能來一杯氣泡飲的氣泡水機也成為當紅熱賣商品。

來自美國drinkmate纖體氣泡機，最新推出超夢幻的迷你版G258 Mini，擁有精巧可愛的造型與草莓牛奶、奶油白2款台灣限量夢幻色，更打破一般氣泡機只能打水的限制，透過專利噴頭設計，可適用任何飲品，直接將蔬果水、含糖飲料注入二氧化碳氣體，清潔也超方便。不需插電、機身不到600克、可單手按壓操作的輕巧便利性，外出野餐、露營也能輕鬆帶著使用。drinkmate纖體氣泡機瓶蓋還擁有兩段式專利洩壓設計，可避免打開時飲料爆衝，尤其製作含糖飲料氣泡飲，除了建議裝入瓶中的份量減少50ml之外，打氣完成後可先打開第一段，等聽到一聲長長的療癒洩氣聲響，靜置1～2分鐘後，再完全打開瓶蓋飲用。

製作好的氣泡飲，只要換裝密封上蓋就可以隨身帶著走。圖／羽唐整合行銷提供 drinkmate纖體氣泡機具有專利噴頭設計，可適用任何飲品，隨心所欲製作各種含糖飲料或果汁茶品氣泡飲。圖／羽唐整合行銷提供