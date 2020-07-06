快訊

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越「卡利HIGH」拚振興 祭史上最強回饋33％

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
新光三越與12大銀行強強聯手，打造百貨最高規格的新生活大回饋「新光三越超級卡利HIGH」活動。記者侯永全／攝影
新光三越與12大銀行強強聯手，打造百貨最高規格的新生活大回饋「新光三越超級卡利HIGH」活動。記者侯永全／攝影

新冠肺炎疫情造成上半年消費市場緊縮，為了趕上振興券上路的消費潮，新光三越「超級卡利HIGH」檔期將於7月9日正式開跑，優惠規模堪稱史上最強，更勝以往周年慶，12天檔期將挑戰50億元業績目標。

新光三越營業本部副總經理曹美虹表示，今年上半年受到疫情影響，業績較去年小幅衰退，但從5月下旬開始人潮及消費力就逐步升溫， 6月業績已經與去年同期持平，對下半年很有信心。其中，為了滿足民眾無法出國的遺憾，新光三越推出豐富精品選擇，另外包含服飾、化妝品、家庭用品、父親節禮物甚至是學生3C用品等，也都精銳盡出，務必要讓民眾買得划算又過癮。

新光三越「超級卡利HIGH」檔期從7月9日至7月20日登場，持指定12大銀行信用卡獨享全館刷3,000送300元，名品也比照周年慶規格，推出滿1萬送500元，還能累刷回饋。

此外，針對7月15日振興三倍券開跑，新光三越更於7月15日加碼兩重回饋，第一重：12大銀行單筆刷3,000送200元、聯名卡單筆刷3,000送300元(全台限量)；第二重則是7月15日到7月19日加碼推出「三倍夠力High」，以實體三倍券消費，單筆滿3,000再送1,000元電子抵用券，回饋高達33%，將遊戲規則最簡單化，希望與民眾一起聯手拚經濟。

針對消費者以實體三倍券來店購物，新光三越強力規畫逾十萬件超狂折扣精省商品，包括用實體三倍券買到價值翻3倍的「用三倍省三倍／雙倍」、指定商品半價折扣的「買一送一」、以及針對實體三倍券面額規畫的「千元型錄均一價專區」。

像是台中中港店於7月15日推出WENTEX泡泡紗雙人四件床包組，原價13,600元，實體三倍券專屬價3千元，下殺2.2折；台北南西店7月15日推出資生堂國際櫃白金加倍組買一送一，實體三倍券專屬價4,230元；台北信義新天地7月15日則推出Nike指定系列任兩雙，實體三倍券專屬價3,000元，商品均限時限量，消費者想要入手務必把握機會。

「新光三越超級卡利HIGH」活動，商品多樣豐富。記者侯永全／攝影
「新光三越超級卡利HIGH」活動，商品多樣豐富。記者侯永全／攝影
台北信義新天地7月15日限時限量推出Nike指定系列任兩雙，實體三倍券專屬價3,000元。圖／新光三越提供
台北信義新天地7月15日限時限量推出Nike指定系列任兩雙，實體三倍券專屬價3,000元。圖／新光三越提供
台中中港店7月15日起限時限量推出三層紗輕柔雲織毯買一送一，使用實體三倍券專屬價4,980元 。圖／新光三越提供
台中中港店7月15日起限時限量推出三層紗輕柔雲織毯買一送一，使用實體三倍券專屬價4,980元 。圖／新光三越提供

周年慶

延伸閱讀

第2波振興三倍券預購明開跑 7-ELEVEN結帳得百元購物金、咖啡優惠

不只三倍券 體育署擬7月中下旬推出運動振興券

電器公會理事長：振興券加上天氣熱 帶動業績年增四成

振興3倍券分裝畫面曝光 法務部長：有教化效果

相關新聞

老鼠跑在輸送帶上 壽司郎：持發票全額退費

知名迴轉壽司店壽司郎驚傳有老鼠跑在壽司輸送帶上。壽司郎今天表示，當下架上食材也都已廢棄，已進行全店消毒；若當下受影響的消...

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

愛吃壽司的民眾久等了！自今年年初就傳出將進駐台灣的日本迴轉壽司「美登利」，將插旗台北東區，開設全台灣第一間分店，目前已經...

新光三越「卡利HIGH」拚振興 祭史上最強回饋33％

新冠肺炎疫情造成上半年消費市場緊縮，為了趕上振興券上路的消費潮，新光三越「超級卡利HIGH」檔期將於7月9日正式開跑，優...

第2波振興三倍券預購明開跑 7-ELEVEN結帳得百元購物金、咖啡優惠

振興三倍券超商首波預購即將截止，7-ELEVEN今晚搶先宣布新增第2波預購服務與優惠，自7月8日起開放5,755台ibo...

生日、身份證、門牌有「7」！hot7鐵板燒「第2客77折」

為歡慶7周年，王品旗下的鐵板燒「hot7」，自即日起至7月31日推出限時優惠，只要生日、身份證字號，或是門牌號碼中有「7...

機車包20歲了！BALENCIAGA推出更帥的Neo Classic系列

無論你對精品包款有沒有研究，談到BALENCIAGA經典商品機車包，我想很多人都對它非常熟悉。今年三月在巴黎時裝周的秀場...

蘇富比香港春拍 獨一無二青金石勞力士領銜

在4、5 月「每週名表精選」一系列創新型態的線上鐘表拍賣斬獲佳績後，香港蘇富比（Sotheby’s）實體的珍貴名表春季拍...

直覺系料理大法／不靠食譜就能做好菜 正宗唐揚炸雞

為什麼在家自製唐揚炸雞會炸不脆？如何讓雞肉料理更有彈性？家庭料理不需要精緻擺盤、豪華食材、繁複高超技法，有元老師帶你用最...

直覺系料理大法／享用煎豬肉各種吃法、煎出多汁牛肉

愛吃什麼就煮什麼，把料理融入生活中，變成一件享受的事。領航日本烹飪界30年的料理研究家有元葉子老師，將內化到生活中的「料...

影／日本航空辦祈福許願活動 旅客盼疫情快結束

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭，日本航空公司6日下午在桃園機場第2航廈報到櫃台前舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了許願福籤...

超清爽又潤色！克蘭詩「神奇牛奶系列」簡單化出甜美妝

悶熱夏天最怕厚重底妝，再加上現在還是得戴口罩謹慎防疫，輕盈底妝在今年絕對又更受到大家的重視。克蘭詩全新推出「神奇牛奶系列...

鋪了20片「現刨松露」！石壁家披薩外帶半價、免費變大

以生鮮義大利麵為招牌餐點的「石壁家SPIGA」，自即日起至8月31日期間，推出「披薩季」活動，外帶披薩可享第2份半價，還...

熱門新聞

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

你是41連槓的終結者嗎？威力彩獎號出爐 獎金上看13億

手刀去買！威力彩狂飆13億 星座專家曝3大星座最有中獎運

主人撿一窩小鳥回家 拉布拉多瞬間愛上「母性爆發」

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

新北市學校超過36度放高溫假？ 教育部回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。