新光三越「卡利HIGH」拚振興 祭史上最強回饋33％
新冠肺炎疫情造成上半年消費市場緊縮，為了趕上振興券上路的消費潮，新光三越「超級卡利HIGH」檔期將於7月9日正式開跑，優惠規模堪稱史上最強，更勝以往周年慶，12天檔期將挑戰50億元業績目標。
新光三越營業本部副總經理曹美虹表示，今年上半年受到疫情影響，業績較去年小幅衰退，但從5月下旬開始人潮及消費力就逐步升溫， 6月業績已經與去年同期持平，對下半年很有信心。其中，為了滿足民眾無法出國的遺憾，新光三越推出豐富精品選擇，另外包含服飾、化妝品、家庭用品、父親節禮物甚至是學生3C用品等，也都精銳盡出，務必要讓民眾買得划算又過癮。
新光三越「超級卡利HIGH」檔期從7月9日至7月20日登場，持指定12大銀行信用卡獨享全館刷3,000送300元，名品也比照周年慶規格，推出滿1萬送500元，還能累刷回饋。
此外，針對7月15日振興三倍券開跑，新光三越更於7月15日加碼兩重回饋，第一重：12大銀行單筆刷3,000送200元、聯名卡單筆刷3,000送300元(全台限量)；第二重則是7月15日到7月19日加碼推出「三倍夠力High」，以實體三倍券消費，單筆滿3,000再送1,000元電子抵用券，回饋高達33%，將遊戲規則最簡單化，希望與民眾一起聯手拚經濟。
針對消費者以實體三倍券來店購物，新光三越強力規畫逾十萬件超狂折扣精省商品，包括用實體三倍券買到價值翻3倍的「用三倍省三倍／雙倍」、指定商品半價折扣的「買一送一」、以及針對實體三倍券面額規畫的「千元型錄均一價專區」。
像是台中中港店於7月15日推出WENTEX泡泡紗雙人四件床包組，原價13,600元，實體三倍券專屬價3千元，下殺2.2折；台北南西店7月15日推出資生堂國際櫃白金加倍組買一送一，實體三倍券專屬價4,230元；台北信義新天地7月15日則推出Nike指定系列任兩雙，實體三倍券專屬價3,000元，商品均限時限量，消費者想要入手務必把握機會。
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