第2波振興三倍券預購明開跑 7-ELEVEN結帳得百元購物金、咖啡優惠

振興三倍券超商首波預購即將截止，7-ELEVEN今晚搶先宣布新增第2波預購服務與優惠，自7月8日起開放5,755台ibon便利生活站提供振興三倍券預購服務，並祭出預購4大好康。只要到實體門市預購且結帳成功，即可獲得100元7-ELEVEN購物金（2張50元抵用券），還能獲得星巴克好友分享券、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠，若使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

只要在7月8日至7月12日期間每日早上9點至晚上10點，至ibon機台點選「振興三倍券專區」、選擇預購，插入健保卡，輸入手機號碼並確認取貨門市，持ibon輸出的小白單至櫃台預付，即完成預購流程。第2波振興三倍券領取時間為7月22日至7月31日期間每日早上9點至晚上10點，同樣到ibon機台點選「振興三倍券專區」、選擇領取，插健保卡或輸入身分證字號與領取號碼，確認資料，即可持ibon輸出小白單至櫃台領取振興三倍券。