國際疫情嚴峻 「Les 3G 三面情人」演唱會二度延期

原定七月底在台北國父紀念館舉辦的法語音樂劇巨星演唱會「Les 3G 三面情人」，因新冠肺炎國際疫情仍未完全緩解，今（7/6）主辦單位聯合數位文創宣布演出日期將延至2021年上半年。

因應國際疫情情勢，主辦單位與法方持續關注台法兩地政府，針對旅行移動、邊境管理與活動舉辦等項目之公告政策。現階段法國至台灣的旅行與邊境管理政策仍緊縮，經主辦單位與演出團隊謹慎評估後，「Les 3G 三面情人」演唱會將行延期。

受到全球新冠肺炎影響，演唱會於三月首次宣布延期至七月舉辦，如今再度延至明年上旬舉行，對此主辦單位除了表達遺憾及歉意，並表示將盡最大的努力協調場館檔期，待新的演唱會日期及地點確定後，將併同相關票務辦法，在第一時間公告給耐心等候的歌迷朋友們。已購票的觀眾可保留原票券入場，無需重新購買。期望讓大家在安心無虞的情況下，一起來欣賞「Les 3G 三面情人」演唱會。

對的情人禁得起等待，「Les 3G 三面情人」演唱會將由法語音樂劇巨星達米安‧薩格、尼可拉斯．特寇尼與史蒂芬．梅鐸共同演出，三位法國歌手皆表示非常期待能來台灣與大家見面，感謝一路以來支持他們的歌迷朋友，接下來將持續籌備演唱會，也請歌迷與他們一起耐心等候演唱會到來。

相關保留票券或退票辦法，詳情請上主辦單位官網。http://uevent.udnfunlife.com/3G2020/ 及粉絲團https://www.facebook.com/udnperformance/ 公告

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