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獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕 店面、招牌曝光

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
美登利台灣首間門市，目前已經進入施工狀態。記者陳睿中／攝影
美登利台灣首間門市，目前已經進入施工狀態。記者陳睿中／攝影

愛吃壽司的民眾久等了！自今年年初就傳出將進駐台灣的日本迴轉壽司「美登利」，將插旗台北東區，開設全台灣第一間分店，目前已經進入施工狀態，店門口也已經掛上燈箱看板。根據官網資料，台北店預計將於8月正式開幕。

創業於日本東京的美登利壽司，乃是極具代表性的平價迴轉壽司，店內提供有鮪魚、大蝦、扇貝、海膽等近百款的握壽司，售價多在100～200日圓不等，還有手卷、生魚片、甜點，乃是許多旅客赴日必吃的高CP值庶民美食，巔峰用餐時段，往往動輒需要排隊1～2小時。

美登利目前在梅丘、銀座、名古屋等地均有分店，香港也有旺角、青衣、沙田等3間分店。過去美登利傳出登台消息時，對於店址、開幕時間都相當神秘，引起外界諸多猜測。即將於8月開幕的台灣台北店，正確店址位於大安路與忠孝東路口的一樓，鄰近捷運忠孝復興站，旁邊就是BISTRO 98、豪麗大飯店，目前可見到店內的工程也如火如荼地進行當中。而在玻璃外牆上，也已經掛上巨大的招牌海報，預告台灣的首次登場，屆時愛吃迴轉壽司的民眾，又將有全新的選擇。

【美登利台灣台北店】

地址：台北市大安區大安路1段81號1樓

電話：02-8772-9966

美登利台灣首間店，目前已經悄悄掛上招牌。記者陳睿中／攝影
美登利台灣首間店，目前已經悄悄掛上招牌。記者陳睿中／攝影

壽司 日本

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