機車包20歲了！BALENCIAGA推出更帥的Neo Classic系列

無論你對精品包款有沒有研究，談到BALENCIAGA經典商品機車包，我想很多人都對它非常熟悉。今年三月在巴黎時裝周的秀場上，BALENCIAGA帶來了全新外觀的機車包，當時就引起許多時尚迷的討論，等了好一陣子，現在台灣消費者總算快要可以在店上親眼目睹這系列包款了！

即將在7月20日在BALENCIAGA微風信義門市上市的新款機車包，被命名為「Neo Classic機車包」，有City Nano到City L多種尺寸。它的誕生是為了慶祝經典機車包系列推出20周年（首款機車包於2000年由時任創意總監的設計師Nicolas Ghesquière推出），也因為這個特別的緣由，重新調整了包款設計比例，用更具建築廓形感的包緣和粘合的納帕羔羊皮內襯呈現符合現代審美的風格。

不同於以往的柔軟小羊皮，「Neo Classic機車包」的皮革經過一系列的處理呈現出鱷魚壓紋和Spazzolato光面小牛皮質感，更顯硬挺帥氣，也用流蘇拉鍊和更銳利的邊緣強調搶眼的輪廓。配色從簡約的黑白到亮眼的橘、藍、紅、粉紅等一應俱全，鍍鋅金屬配件和邊緣的著色也互補相襯。

除了機車包之外，「Neo Classic」系列還推出卡片夾、附肩帶的手拿包等小皮件。

今年三月在巴黎時裝周的秀場上，BALENCIAGA帶來了全新外觀的機車包，當時就引起許多時尚迷的討論。圖／BALENCIAGA提供

今年三月在巴黎時裝周的秀場上，BALENCIAGA帶來了全新外觀的機車包，當時就引起許多時尚迷的討論。圖／BALENCIAGA提供

重新調整了包款設計比例，用更具建築廓形感的包緣和粘合的納帕羔羊皮內襯呈現符合現代審美的風格。圖／BALENCIAGA提供

Neo Classic機車包有City Nano到City L多種尺寸和顏色及不同皮革紋路。圖／BALENCIAGA提供

Neo Classic機車包有City Nano到City L多種尺寸和顏色及不同皮革紋路。圖／BALENCIAGA提供

Neo Classic機車包有City Nano到City L多種尺寸和顏色及不同皮革紋路。圖／BALENCIAGA提供

Neo Classic機車包有City Nano到City L多種尺寸和顏色及不同皮革紋路。圖／BALENCIAGA提供

Neo Classic機車包有City Nano到City L多種尺寸和顏色及不同皮革紋路。圖／BALENCIAGA提供

Neo Classic機車包有City Nano到City L多種尺寸和顏色及不同皮革紋路。圖／BALENCIAGA提供

Neo Classic機車包有City Nano到City L多種尺寸和顏色及不同皮革紋路。圖／BALENCIAGA提供