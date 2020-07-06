蘇富比香港春拍 獨一無二青金石勞力士領銜

在4、5 月「每週名表精選」一系列創新型態的線上鐘表拍賣斬獲佳績後，香港蘇富比（Sotheby’s）實體的珍貴名表春季拍賣將於7月11日在香港會議展覽中心舉行。今季拍賣將呈獻共約300 枚古董及現代時計，領銜之作為一枚型號16516的鉑金勞力士Cosmograph Daytona，搭配青金石表盤及Zenith製機芯，是目前唯一已知的獨一無二之作。另一焦點則是當代獨立製表品牌Ressence日前與蘇富比合作「#WatchesAgainstCovid19」腕表設計比賽得獎作品。

領銜的型號16516的鉑金勞力士Cosmograph Daytona，是首度現身拍場的表款，約1999年製，現有已知唯一一枚備青金石表盤及Zenith製機芯之鉑金 Daytona，估價400萬元港幣起。香港蘇富比曾於2018年拍賣同一型號的Cosmograph Daytona，同樣搭載Zenith機芯與序列編號，不過表盤是珍珠母貝。當時以超越高估價的684萬元港幣成交。

而此次上拍的特別慈善表款為之前比利時獨立製表品牌RESSENCE及蘇富比協力舉辦的「#WatchesAgainstCovid19」腕表設計比賽得獎作品，將以無底價方式上拍。今年4月間，這設計著色比賽以Ressence 的最新表款「Type 1 Slim」為基礎，在一個月內獲得466位各界人士響應參賽。最後由來自英國、育有兩子的Raymond Ramsden以別緻的淡藍色和黃紅配色脫穎而出，Ressence也按照得獎設計圖製作腕表並將於香港上拍，收益將捐贈比利時魯汶大學的新冠肺炎研究。