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蘇富比香港春拍 獨一無二青金石勞力士領銜

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香港蘇富比珍貴名表春季拍賣將於7月11日在香港會議展覽中心舉行。圖／蘇富比提供
香港蘇富比珍貴名表春季拍賣將於7月11日在香港會議展覽中心舉行。圖／蘇富比提供

在4、5 月「每週名表精選」一系列創新型態的線上鐘表拍賣斬獲佳績後，香港蘇富比（Sotheby’s）實體的珍貴名表春季拍賣將於7月11日在香港會議展覽中心舉行。今季拍賣將呈獻共約300 枚古董及現代時計，領銜之作為一枚型號16516的鉑金勞力士Cosmograph Daytona，搭配青金石表盤及Zenith製機芯，是目前唯一已知的獨一無二之作。另一焦點則是當代獨立製表品牌Ressence日前與蘇富比合作「#WatchesAgainstCovid19」腕表設計比賽得獎作品。

領銜的型號16516的鉑金勞力士Cosmograph Daytona，是首度現身拍場的表款，約1999年製，現有已知唯一一枚備青金石表盤及Zenith製機芯之鉑金 Daytona，估價400萬元港幣起。香港蘇富比曾於2018年拍賣同一型號的Cosmograph Daytona，同樣搭載Zenith機芯與序列編號，不過表盤是珍珠母貝。當時以超越高估價的684萬元港幣成交。

而此次上拍的特別慈善表款為之前比利時獨立製表品牌RESSENCE及蘇富比協力舉辦的「#WatchesAgainstCovid19」腕表設計比賽得獎作品，將以無底價方式上拍。今年4月間，這設計著色比賽以Ressence 的最新表款「Type 1 Slim」為基礎，在一個月內獲得466位各界人士響應參賽。最後由來自英國、育有兩子的Raymond Ramsden以別緻的淡藍色和黃紅配色脫穎而出，Ressence也按照得獎設計圖製作腕表並將於香港上拍，收益將捐贈比利時魯汶大學的新冠肺炎研究。

其他重點拍品包括傳奇製表大師Philippe Dufour的代表作之一Simplicity白金腕表，雅克德羅（JAQUET DROZ）「The Bird Repeater」限量白金鑲鑽工藝表盤三問、首現拍場的杜拜酋長訂製款勞力士型號6263 Cosmograph Daytona，以及百達翡麗（Patek Philippe）型號3939的黃K金陀飛輪三問與型號5078的鉑金三問。

勞力士Cosmograph Daytona型號6263精鋼腕表，表盤裝飾UAE古萊什之鷹與杜拜酋長Mohammed bin Rashid Al Maktoum名字，表殼編號4137690，約1976年製，估價約120萬港元起。圖／蘇富比提供
勞力士Cosmograph Daytona型號6263精鋼腕表，表盤裝飾UAE古萊什之鷹與杜拜酋長Mohammed bin Rashid Al Maktoum名字，表殼編號4137690，約1976年製，估價約120萬港元起。圖／蘇富比提供
勞力士Cosmograph Daytona型號16516鉑金計時腕表，青金石表盤，表殼編號A171132，約1999年製，估價約400萬港元起。圖／蘇富比提供
勞力士Cosmograph Daytona型號16516鉑金計時腕表，青金石表盤，表殼編號A171132，約1999年製，估價約400萬港元起。圖／蘇富比提供
百達翡麗型號3939，為型號生產第二枚黃金三問陀飛輪腕表，1992年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供
百達翡麗型號3939，為型號生產第二枚黃金三問陀飛輪腕表，1992年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供
雅克德羅The Bird Repeater限量版白金鑲鑽石三問腕表，備自動人偶、手繪珠母貝及瑪瑙表盤，約2015年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供
雅克德羅The Bird Repeater限量版白金鑲鑽石三問腕表，備自動人偶、手繪珠母貝及瑪瑙表盤，約2015年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供
百達翡麗型號5078鉑金三問腕表，約2016年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供
百達翡麗型號5078鉑金三問腕表，約2016年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供
PHILIPPE DUFOUR Simplicity白金腕表，機芯編號167，2011年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供
PHILIPPE DUFOUR Simplicity白金腕表，機芯編號167，2011年製，估價約160萬港元起。圖／蘇富比提供

香港 蘇富比

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