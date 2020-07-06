直覺系料理大法／不靠食譜就能做好菜 正宗唐揚炸雞

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為什麼在家自製唐揚炸雞會炸不脆？如何讓雞肉料理更有彈性？家庭料理不需要精緻擺盤、豪華食材、繁複高超技法，有元老師帶你用最直覺料理法，做出一盤香噴噴的日式唐揚炸雞。

【吃過還想再吃的唐揚炸雞】

唐揚炸雞是一道大人小孩通吃的料理。不管是便當菜、配飯菜還是下酒菜，唐揚炸雞都是固定登場的角色。每家的作法都不一樣，餐廳賣的也各有風味，今天在這裡要介紹的，則是我家的作法—「正宗唐揚炸雞」。

正宗唐揚炸雞的作法偏中式，麵衣使用的是太白粉。我想，這對很多人來說應該是前所未有的挑戰。雖然跟一般麵粉麵衣比起來難度高了一點點，卻格外好吃。成功一次後接下來就簡單了，而且吃過的人一定會拜託你再做給他們吃，絕對大受好評。

帶骨雞肉切大塊。可以的話，買一整隻雞回家自己剁更好吃（只要有廚房紙巾和一把小菜刀，剁雞肉其實沒有想像中困難）。雞腿肉、雞胸肉、帶骨雞腿等，能完全品嚐到各個部位的美味。

雞肉最好在要炸的前一天先買起來。買回家後多抹一點鹽，用手抹勻後放入大調理碗中蓋上保鮮膜，放冰箱冰一個晚上。第二天，把雞肉塊洗乾淨後再用廚房紙巾一塊一塊擦乾。如果想要當天買當天做，也要先抹鹽放置2小時以上，才能逼出水氣。只要確實做好這步驟，美味境界立刻再升一等。

Q：鹽巴多一點是多少？

A：大約是500公克帶骨雞肉塊用2～3小匙鹽巴。

【下鍋油炸前，讓雞塊仔細裹上外衣】

雞塊要先擦乾水分再醃漬，醃料只要酒、醬油、蒜泥和薑泥就可以了。以500公克的帶骨雞塊來說，大約是2大匙酒、2.5到3大匙醬油，然後一瓣蒜頭和一大片薑磨成的泥。

用手抓勻後，如果時間充裕就先放冰箱冰30分鐘，讓雞肉更入味。

接下來就是重頭戲了，想必對很多人來說都是第一次嘗試—「用太白粉做麵衣」。這可是「正宗唐揚炸雞」最大的重點。

拿一個乾淨的調理盆，倒入半杯太白粉，一邊用手指攪拌，一邊慢慢分次加水進去。剛開始太白粉摸起來鬆鬆乾乾的，觸感很奇妙。再加一點水之後，手指變得要略微出力才能戳進去。水量總共3到3.5大匙左右，拌好後麵衣整體相當黏稠，手指很難伸進去。表面摸起來很黏很黏，有種手指頭不可能戳得進去的感覺，可是把碗傾斜時，又會看到麵衣很不可思議地在流動。用手抓起一把麵衣，直接從指縫間流下來。這就是我們要的「黏稠麵衣」。

醃好的雞肉塊稍微擦去水分後，再放入裝太白粉麵衣的碗中。裹麵衣的同時調整一下雞塊的形狀，讓黏黏的麵衣把雞塊整個包覆起來，看起來就像雞塊本來的樣子，只是變得厚一點點。

仔細裹好麵衣，炸雞才能夠炸得酥脆。我很喜歡這個調整雞塊形狀的動作，旁人可能感覺不到，但我覺得這是一個認真對待雞肉的過程，感謝這些食物帶來的美好感受。

Q：為什麼炸不脆？

A：可能是水分太多了。太白粉裡只要一點點的水。太白粉麵衣跟用來勾芡的太白粉水不同，水量很少所以相當黏稠，可以整個包覆到雞肉塊上。

【炸好了之後，再等三十秒】

準備好了，就可以開始炸了。鍋裡倒油後開火，趁油還不熱的時候，一塊接著一塊把雞肉裹上麵衣、調整形狀、下油鍋。每個看到我陸陸續續把雞塊放進低溫的油裡的人，都會露出訝異的表情。放心啦，真的沒問題，絕對會炸得美味可口。一次炸一整隻雞切成的雞肉塊都不是問題，只要你的鍋子夠大。要是沒有那麼大的鍋子，就分2到3次炸。我想要花點時間慢慢炸熟，所以喜歡從冷油開始炸。而且像這樣一塊接著一塊把雞肉放進鍋裡，還可以避免油溫快速上升。

雞塊全下鍋後，看看油夠不夠，如果不夠就再加。油量倒也不必完全蓋過雞肉塊，稍微露出一點也沒關係。

開中火，放著慢慢炸不用理會。一開始雞肉塊在冷油裡會沉在鍋底，當油溫逐漸上升、出現氣泡之後，鍋裡就會傳出聽起來很脆的「滋～」的聲音。如果遲遲沒有聲音出現，有可能是火太小，要轉大一點。

剛裹好麵衣的雞肉塊雖然黏黏稠稠的，但炸一下之後表面就會變硬一點，這時才去翻動它，幫雞塊換個方向繼續炸。

雞肉塊在油鍋裡慢慢變成漂亮的金黃色。雖然會變色表示火候夠，但畢竟是比較大塊的雞肉，有時候外表看起來到位，靠近骨頭的部分可能還沒有全熟、有血水。因此，當你覺得「應該差不多了」的時候，請再等待30秒。這是保險起見的30秒。

30秒過後，雞肉塊全部上色炸好就可以起鍋了。這時候把油溫提高，準備炸第二次，經過這個高溫回炸的動作，炸雞的外皮會變得更加酥脆。趁等待油溫上升的時間，把黏在一起的雞肉塊分開，就可以換個方向準備下鍋炸第二次。先放入一半的雞塊，一下鍋馬上撈起來。剩下的另一半雞塊也是同樣的方法，下鍋、撈起一氣呵成，有著酥脆外皮的炸雞就完成了。

正宗唐揚炸雞，脆脆的外表帶有光澤、肉質軟嫩有彈性。直接吃已經夠好吃了，但也可以把蔥花、薑末、醬油、醋、豆瓣醬、胡麻油混在一起，做成口味獨特的沾醬。

※作者介紹：有元葉子老師，提倡「料理即是生活」，從1992年至今出版超過上百本食譜，不僅僅是發揮食材原有風味製作出簡單又美味的料理，其洗鍊的生活方式、輕鬆愉快享受人生的態度，受到各世代粉絲支持。

【以上摘文選自：《不靠食譜就能做好菜》、作者：有元葉子、譯者：王淳蕙、圖文提供：台灣廣廈出版社、整理：記者柯意如】

書名／《不靠食譜就能做好菜》、作者／有元葉子、譯者／王淳蕙、圖／台灣廣廈提供

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